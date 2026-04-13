中東局勢動盪 經濟部次長賴建信：石油、天然氣貨源已掌握

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中東局勢動盪牽動全球能源神經，經濟部次長賴建信昨（13）日指出，經濟部每日召開會議，採取「荷莫茲海峽完全封閉」的極端情境進行壓力測試，並轉向現貨市場及非中東地區油氣源進行調度，這兩天陸續有天然氣船靠港，對未來現貨貨源已有掌握。

受荷莫茲海峽運輸受阻影響，中油公司曾表示，4月起陸續會有四艘油輪、共800萬桶原油從紅海運出。中油董事長方振仁說明，第一艘預計5月初抵台，後面三艘船也預估每個月抵達一艘，目前作業一切正常。賴建信補充，無論是石油或天然氣，針對未來7、8、9月的現貨貨源，都已有掌握。

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賴建信表示，中油針對全世界約140幾個油源國家的原料與油品狀況都有掌握。目前美油進口比例已達60%，但美國進口多為低硫原油，還需高硫原油進行摻配，美油比率是否增加，會再評估總體狀況。

至於油價是否會繼續凍漲，賴建信回應，3月份油價已吸收90億元，截至目前吸收107.3億元，會每周持續進行檢討評估。

行政院昨日召開「因應中東衝突民生安定專案會議」，行政院長卓榮泰表示，目前國內油價、電價及液化天然氣（LNG）供應均維持穩定。為照顧民生，國內汽、柴油價格維持「亞鄰最低價」；天然氣已完成4月至5月船期調度，供應無虞；6月氣源已完成95％調度。

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