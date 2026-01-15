中東局勢升溫 美英撤離駐卡達基地部分官兵

記者潘紀加／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）報導，鑑於伊朗當局揚言若遭攻擊時，將對美軍基地發動報復；美英兩國已於14日晚間，下令駐卡達烏岱德空軍基地部分人員執行預防性撤離；而航艦「林肯號」（CVN 72）打擊群則奉令自南海開赴中東，凸顯危機局勢持續緊繃。

據匿名美國官員表示，烏岱德空軍基地部分美軍已在接獲通知後，於14日晚間暫時撤離當地；而英國也證實有部分駐員接獲相關指示；儘管兩國並未透露撤離人數與細節，但強調此舉是基於應對伊朗發動攻擊的安全考量與預防性措施。而卡達政府隨後也予以證實，並強調正採取行動保護關鍵基礎和軍事設施、維護區域安全。

報導指出，由於美軍近日從本土派遣加油機隊前往中東，川普總統此前也曾譴責伊朗安全部隊殺害示威者行徑，並表態有意採取強硬反制措施。伊朗當局也於14日稍早對駐有美軍基地的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和土耳其等鄰國發出警告，若華府動武，則將對鄰國境內美軍基地發動報復攻擊，引發區域局勢升溫。

美國「有線電視新聞網」（CNN）則說，川普在14日晚間發布最新談話，表示「獲得可靠重要來源保證，伊朗境內殺戮行徑已經停止」，暗示伊朗示威衝突情勢已有緩和，但五角大廈已下令在南海巡弋的「林肯號」打擊群前往中東區域，為應對潛在危機提供可靠的防衛與投射能量。

美軍宣布，自駐卡達烏岱德空軍基地撤離部分非必要人員，藉此應對伊朗潛在攻擊威脅。圖為先前進駐當地的C-17運輸機。（取自DVIDS網站）

有報導指出，五角大廈已下令在南海巡弋的「林肯號」打擊群前往中東區域，強化美軍部署軍力。（取自DVIDS網站）