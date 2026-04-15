中東戰事若降溫 經部：油價短期內仍難回到戰前

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（中央社記者曾筠庭台北15日電）中東戰事持續逾1個月，美國總統川普日前表示可能與伊朗開啟新一輪談判，外界關注未來油價是否有機會回穩。經濟部次長何晉滄今天在立法院經委會中表示，國際油價短期內想要回到戰前水準有困難，後續仍須視地緣政治變化而定，政府將密切關注相關情勢變化。

立法院經委會今天邀請經濟部、國家發展委員會、運動部、教育部及財政部就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業政策之分析比較」進行報告，並備質詢。

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國民黨立委謝衣鳳質詢時關切，美國總統川普日前表示美伊戰爭即將結束，若美伊戰爭結束對台灣能源供應的影響，中油、台電2家公司吸收的成本是否會降低。

國發會主委葉俊顯表示，先前美國智庫預估戰事可能於4至8週內結束，目前仍在觀察範圍內，近期國際原油與天然氣價格已有回落跡象。雖然戰事對消費者物價指數（CPI）影響可能遞延至4月顯現，但若衝突在短期內落幕，對全年CPI及整體經濟表現的衝擊將相對有限。

何晉滄表示，經濟部會持續觀察，但即使情勢出現和談契機，國際油價短期內仍難恢復到2月28日戰前的水準，但若油價回落，將有助降低中油吸收能源價格上漲的成本。

民進黨立委賴瑞隆關注，目前美國宣布封鎖荷莫茲海峽，對台灣油源是否會有影響，以及國內油價是否會持續上漲。

何晉滄說明，國內油氣供應不受影響，主因中油持續進行油源調度且已提前準備，目前到6月的供應都沒問題，7月的也在調度中，只要原油來源穩定，國內石化產業鏈供應即可維持無虞。

中油副總經理林珂如指出，國際油價走勢仍取決於戰事發展，但中油會配合政府穩定物價政策，近2週國內油價均未調漲。

針對外媒日前指出，台灣能源高度仰賴進口，且液化天然氣（LNG）庫存偏低，若海運中斷將影響供電，衝擊民生與經濟運作。對此何晉滄強調，現階段整體調度沒有問題，政府將密切關注戰事情勢，並要求中油及台塑等主要進口業者持續強化調度與提前布局。（編輯：潘羿菁）1150415