中東戰火再起！伊朗稱攻擊巴林、約旦與科威特美軍設施報復美空襲

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伊朗革命衛隊宣稱攻擊約旦一處美軍基地以及波灣地區另外21個目標。 圖：翻攝自 騰訊網 觀局有語

[Newtalk新聞] 中東戰火持續延燒，美國與伊朗今天爆發4月停火以來最大規模交火。美國陸軍一架AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache）遭到伊朗擊落，美軍隨即對關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近的伊朗軍事要地發動空襲；伊朗革命衛隊隨後宣稱攻擊約旦一處美軍基地以及波灣地區另外21個目標。

根據路透社報導，伊朗這波攻勢範圍極廣，涵蓋科威特與巴林。而在此之前，美軍中央司令部（CENTCOM）已就美國總統川普（Donald Trump）所說的美國陸軍阿帕契直升機遭擊落一事採取打擊行動，轟炸荷姆茲海峽附近的伊朗防空、地面指揮設施及監視雷達據點。

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美軍中央司令部已於美東時間晚間9點前不久發布聲明宣布這波行動結束，前後持續約4小時。一名美國官員證實，美軍在行動中精確打擊了近20個伊朗軍事目標。為回應美方的轟炸，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）隨即發表聲明，宣告已使用「遠程飛彈」鎖定美軍位於約旦阿茲拉克（al-Azraq）基地內的4處設施。

伊朗革命衛隊指稱，攻擊目標包括F-35戰機機棚及美軍指揮中心，若美方進一步發動攻擊，伊朗將祭出「毀滅性且果斷」的回應。約旦武裝部隊今天指出，部隊已成功攔截並擊落5枚自伊朗發射、瞄準阿茲拉克基地的飛彈。軍方補充，攔截後的飛彈殘骸落在約旦境內，並未造成人員傷亡或財產損失。

另一方面，伊朗革命衛隊聲稱已派出無人機襲擊科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）以及位於巴林的美國海軍第五艦隊總部，揚言若敵對行動持續將展開更嚴厲的反擊。科威特軍方表示，已啟動防空系統攔截來襲目標，並要求民眾遵從官方安全指示。

巴林內政部隨即發出警報，呼籲大眾前往安全地點。巴林國王的新聞顧問在社群平台X（前推特）發文寫道，防空部隊已成功擊退來襲的伊朗無人機。美國匿名官員透露，初步評估顯示，伊朗發射的飛彈與無人機幾乎全數遭攔截。目前並無美軍人員傷亡或基地損壞通報。

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