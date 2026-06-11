中東戰火再起！黃金驚現閃崩4% 逆勢拉回內幕曝

黃金價格震盪。（示意圖／翻攝自pixabay）





中東戰火再度升級，引發全球金融市場劇烈海嘯。在美國軍方宣布完成對伊朗境內新一輪的目標打擊後，德黑蘭當局隨即採取強硬報復，宣布關閉具備全球能源命脈地位的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），禁止所有船隻通行。這場地緣政治風暴直接加劇了全球市場的動盪，並進一步助長通貨膨脹風險，也讓國際黃金價格在避險資金與投資機構去槓桿的兩股勢力夾擊下，陷入極度劇烈的震盪交易。

川普批伊朗拖延談判、德黑蘭祭出封鎖海峽

根據《Financial Post》報導，這場已持續四個月的戰爭，在日前迎來了更為緊繃的局面。此前，美國總統川普公開指責伊朗蓄意拖延臨時和平協議的談判進程，隨後美國軍方在川普對雙方遲遲未能達成協議的日益不耐煩下，迅速發動空襲，並宣布完成對伊朗境內目標的軍事打擊。面對美軍攻勢，德黑蘭當局強硬反擊，宣布無限期關閉荷莫茲海峽。由於該海峽的能源輸送遭到嚴重干擾，直接導致全球原油價格再度飆升。

廣告 廣告

這場地緣衝突不僅擾亂了全球供應鏈，更增加了各國央行為控制通膨而不得不升息的可能性。受戰爭推高能源價格的衝擊，美國勞工統計局週三公佈最新數據指出，美國5月份消費者物價指數（CPI）較上月上漲0.5%，較去年同期大幅上漲4.2%，不僅創下三年多來的最快增速，更創下2023年初以來的最大漲幅，高通膨正嚴重蠶食美國民眾的薪資成長。

現貨金價跌深反彈、白銀鉑金齊漲

受到多重矛盾消息的轟炸，黃金價格近期出現極其罕見的暴洗盤走勢。事實上，黃金價格相較於2月底伊朗戰爭爆發前的水準，已經下跌了約22%，近期金價更是跌破了被機構投資者視為景氣分水嶺的「200日移動均線」，引發了市場進一步的技術性拋售。在週四早些時候，現貨金價甚至一度崩跌超過4%，下探至每盎司4000美元（約新台幣12.6萬元）附近的整數關卡。

然而，隨著美伊交火及海峽封鎖的重訊傳出，避險買盤再度湧入。黃金在震盪交易中一度逆勢上漲1.1%，成功扭轉早盤跌勢；截至新加坡時間10日上午10時05分，現貨金價上漲0.6%，報每盎司4,097.73美元（約新台幣12.9萬元）；白銀也同步上漲1%，至每盎司63.96美元（約新台幣2,029元），鉑金和鈀金價格同樣呈現走揚姿態，衡量美元匯率的彭博美元現貨指數則微幅下跌0.1%。

專家解析市場去槓桿化

針對黃金近期的詭譎走勢，摩根大通前貴金屬交易員、現任專業顧問羅伯特·戈特利布（Robert Gottlieb）分析指出，目前市場上不斷湧現相互矛盾的新聞標題，極大地加劇了地緣政治與經濟的前景不確定性，這正促使全球投資人降低風險敞口，並急於增加各類資產的現金額度與流動性。戈特利布強調，黃金最近的下跌，本質上「更多是市場去槓桿化和投資組合重新配置的結果，而非市場對黃金作為避險資產的基本面進行了重新評估」，雖然大環境的風險並未消失，但全球主力資金的調度與變現需求，短期內仍將凌駕於黃金的傳統避險角色之上，後續隨著中東戰事的演變，市場動盪恐將持續擴大。

投資有風險 請小心謹慎

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

金價觸及4200還會再低！ 花旗預測：4000大關保衛戰

台股狂殺3千點「主升段修正」？ 杜金龍揭3防線 台積買點也曝光

黃金狂瀉觸2個半月低點 隨後驚天大反彈

