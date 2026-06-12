中東戰火刺激通膨 歐洲央行近3年首次升息1碼至2.25%

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歐洲央行指出，周四決定升息1碼，是為了應付美伊戰爭帶來的通膨壓力。（圖片來源／歐洲央行頻道）

由於伊朗戰爭持續推高通膨物價，歐洲央行周四決定將指標利率調升至2.25%，使得歐洲央行是全球首家受能源衝擊而升息的央行，當天歐洲央行還上調通膨預期，下修經濟成長前景。

美國財經媒體《CNBC》報導，6月11日，歐洲央行宣布升息1碼（0.25個百分點），將基準利率上調至2.25%，原因是伊朗戰爭持續推高通膨，使其偏離目標。

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倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，市場先前幾乎100%預期歐洲央行將在6月管理委員會會議至少升息25個基點。

歐洲央行的最高決策單位管理委員會（Governing Council）解釋說，這次升息是為了應付美伊戰爭帶來的通膨壓力。

歐洲央行在宣布升息決定的聲明表示：「中東戰爭造成通膨壓力，在各種情景下，升息決定依然穩健，這些情景描繪這場衝擊可能如何演變以及對歐元區中期前景的影響。」

歐洲央行上修通膨、下修經濟成長預估

歐洲央行還上修今年通膨預期，目前預計歐元區整體通膨率在2026年平均為3%，隨後在2027年將滑落至2.3%，2028年將下滑至2%。

央行表示，上修今年通膨預估數字，是由於預期能源價格上漲，將連帶推高食品、商品和服務的價格。

但是，今年和明年的經濟成長預估都被央行下調。歐洲央行目前預計歐元區2026年平均經濟成長率為0.8%，2027年將為1.2%，2028年將為1.5%。

官員解釋說，下修經濟成長預期是為了反映「中東戰爭對大宗商品市場、實際收入和信心的更顯著影響」。

周四下午，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在對記者發表演說時重申，中東戰爭正在造成通膨壓力。

「前景依然不明朗，通膨面臨上行風險，經濟成長卻面臨下行風險，我們目前尚未承諾採取特定的利率路徑。」她表示。

歐元區5月通膨率升至3.2%

拉加德指出，中線來看中東戰爭對通膨和經濟成長的全面影響程度，將取決於能源價格衝擊的強度和持續時間，以及其間接影響和二輪影響的規模。

伊朗戰爭已持續超過100天，引發全球能源價格衝擊，荷姆茲海峽關閉和中東能源生產設施被損毀，造成石油與天然氣的供應被嚴重限制。脆弱的美伊停火協議仍然有效，但是近期，華盛頓和德黑蘭的緊張關係有些升級。

歐洲央行周四表示，其管理委員會仍然能夠很好地應對戰爭帶來的不確定，將會密切關注局勢，但是強調央行目前尚未承諾採取特定的利率路徑”。

6月稍早公佈的數據顯示，歐元區5月通膨率升至3.2%，能源成本上漲推動該地區通膨率進一步高於歐洲央行2%的目標，也高於4月的上漲3%，但是歐元區經濟今年第一季僅成長0.1%。

德意志銀行首席歐洲經濟學家沃爾（Mark Wall）表示，歐洲央行此次升息是「一個重要的時刻」。

歐洲央行近3年來首次升息

他撰寫的報告指出：「這不僅是歐洲央行自2023年以來的首次升息，也是全球主要央行第一次受到能源衝擊，因而決定升息。歐洲央行的意思是，『視而不見』的策略並非強有力的應對措施。問題是，這一輪緊縮周期能走多遠？我們的答案是不會太遠。通脹存在上行利率，但差不多。」

Premier Miton的投資長比雷爾（Neil Birrell）在周四歐洲央行宣布升息後發表的一份報告表示，鑑於當前的通膨環境，這一決定並不令人意外。

「令人鼓舞的是，他們認為GDP的下行風險並不嚴重，不過，成長預期已經相當低迷。根據經濟數據推估，今年可能會有下一次的升息，很難說這次升息已經是政策行動的終點。」他說。

升息的消息一出，歐元兌美元周四尾盤一度升值0.36%至1.1585美元，脫離本周低點，趨向1.16美元關卡。

一旦歐元突破阻力關卡1.16，下一個壓力關卡將是50日均線和200日均線，在1.1655-1.1676區間，之後是 100 日均線在1.1689的阻力位，最終目標是1.1700。

(原始連結)





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