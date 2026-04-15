中東戰火油價大漲航空減班？ 陳世凱：僅占整體0.3％

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交通部長陳世凱。(記者田裕華攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕因應中東戰火影響，油價上漲，交通部長陳世凱表示，部分航空有減班情形，不過僅佔整體0.3％，多數旅客並未受到影響；國內線部分則是票價及航班則不受影響。

交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、經濟部次長、國家發展委員會副主任委員及農業部就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸衝擊評估與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

在國際航線部分，陳世凱會前接受媒體聯訪時表示，國籍航空有燃油附加費，對於國籍航空來看影響相對沒有那麼大，交通部確實有聽到部分航空有減班情形，目前減班部分僅占整體0.3％，因此比例相當的低，影響並不大，多數旅客並未受到影響。

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至於國內航線部分，陳世凱指出，政府目前是希望說能平抑票價，所以國內航空票價不會受到影響、航班也不受影響。

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