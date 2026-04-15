白沙屯媽祖前進北港朝天宮 進香現場實況、目前位置、路線一次看
中東戰火油價飆漲 交通部：估5月客運基本運價達調漲門檻 票價不漲
政府補貼1.2億
中東戰火延燒，影響油價飆漲。交通部今天表示，公路客運預計在5月基本運價會達到調整門檻，5月到12月估將補貼新台幣1.2億元，票價不會調整。計程車部分若照過去補助金額，估經費約15億元。
立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱等人，就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告，並備質詢。
交通部提出的業務報告指出，根據「公路汽車客運路線費率臨時調整機制」，若柴油價格達基本運價調漲門檻且業者提出申請時，公路局將依相關程序辦理臨時調整機制。
交通部指出，3月份柴油加權平均價格28.31元，尚未達公路客運運價調漲門檻，票價維持不變。
交通部公路局長林福山在答詢時說明，根據調整機制，油價只要超過29.6元，就要啟動調整機制，預估4月份的平均價格達標，業者有提申請，5月就會公告；預估5月到12月在公路客運的補助經費為1.2億元。
民進黨立委李昆澤關心計程車是否也會納入公共運輸的油價補貼。交通部長陳世凱答詢說明，公共運輸包含計程車的補貼都在研議中，計程車部分若按照過去補助每公升5元計算，每月約需要1.9億元，5月到12月經費預估15億元。
國民黨立委洪孟楷質詢交通部，是否即便戰事延燒，國內公共運輸都不會調漲？陳世凱答詢表示，依照行政院要求和指示，對於整體國內公共運輸票價都不會調整；目前規畫如果到明年底總經費需要85億元，油價調漲是請中油公司先行吸收，後續交通部將編列預算還給中油。
其他人也在看
歐盟鋼鐵關稅擬翻倍至50％ 中鋼啟動調整機制因應
根據外媒報導，歐盟成員國政府與歐洲議會代表已達成初步協議，計畫將鋼鐵關稅由現行機制大幅提高至50%，並將免關稅進口配額削減 47%，藉此保護歐盟鋼鐵業免受其他地區產能過剩的影響。中鋼（2002）回應，歐洲是中鋼主要外銷市場之一，已啟動調整機制，將在有限配額內優先配置高值化精緻鋼品。
交通部：公路客運基本運價估5月達調漲門檻
（中央社記者余曉涵台北15日電）中東戰火推升油價飆漲，交通部表示，公路客運預計在5月基本運價會達到調漲門檻，5月到12月估將補貼1.2億元，計程車部分若照過去補助金額，估經費約15億元；但票價不會調整。
301調查高關稅又來了 林伯豐痛批：美國歧視台灣
美國即將舉行301調查公聽會，台灣高關稅、高貿易成本壓力。三三會理事長林伯豐表示，美國對台灣貿易長期不公平、歧視台灣，藉供應鏈重組時要好好審視美國市場。
土耳其貿易部出口總署：自日本普遍化優惠關稅制度受惠名單除名
土耳其自日本普遍化優惠關稅制度受惠名單除名 依據土耳其貿易部出口總署4月7日通報，自2026年4月1日起，土耳其出口至日本之產品停止適用普遍化優惠關稅制度（GSP）之免稅或優惠稅率，全面改採世界貿易組織最惠國待遇（MFN）一般稅率。 日本政府認定土耳其經濟發展程度已達「畢業」標準，即不再符合GSP受惠資格。鑑於歐盟及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國與日本簽有自由貿易協定（FTA），仍維持對日市場之免關稅待遇，土耳其喪失GSP優惠後，出口成本相對提升，競爭條件因此趨於不利。 就產業影響而言，食品、農產品及紡織業預期受創最深，額外關稅負擔亦可能促使日本進口商轉向其他供應來源。為協助業者評估因應，土耳其駐東京商務參事處已建置數位分析平台（https://turkey.jp/gsp-analizi-v2.html），提供日本9位數海關稅則號列逐項查詢功能。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網
ASML訂單強勁成長 上調全年財測至360至400億歐元
全球微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (15) 日發佈 2026 年第一季財報，表現符合預期，公司看好，由於 AI 晶片供不應求，客戶加速建置產能，帶動相關訂單量強勁成長，因此提升全年財測預估，從 340 至 390 億
歐盟鋼鐵關稅加倍 經濟部估恐影響採購意願
[NOWNEWS今日新聞]歐盟13日達成協議削減近一半進口鋼量，並對超出限額的進口鋼鐵徵收50%關稅。經濟部回應，目前規範每年1,830萬噸，但尚未採認，也沒有公布對各國配額量，但評估歐盟廠商採購意願...
橋水投資策略仍偏向亞洲，看好香港固定收益與外匯市場機會
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，知名對沖基金業者橋水(Bridgewater Associates)聯席首席投資長Bob Prince在香港舉行的匯豐投資峰會上表示，相較於全球其他地區，亞洲在過去幾年的投資環境更為有利。Prince表示，橋水仍然向亞洲傾斜。只是這種力道不及以前。Prince指出，從全球範圍來看，橋水的投資在地域與資產類別上相當分散。在資產配置上，橋水「適度偏好股票」而非債券，原因是資本支出週期有利於企業盈利。Prince表示，亞洲地區，尤其是香港，在發展固定收益市場與外匯市場方面存在巨大機會。此外，資本市場活動可以推動經濟成長，並協助人民幣國際化。
美非法關稅退款下周開跑！政府受理1270億美元申請 首批預定4月20日發放
川普政府預定下周一 (4 月 20 日) 開始受理退還關稅的申請，返還先前遭法院裁定非法徵收的關稅。 曼哈頓美國國際貿易法院 (CIT) 法官 Richard Eaton 在周二 (14 日) 發布的命令中表示，川普政府已在當天稍早一場閉門會議中確認此事，目前進度順利，下周起為
美牛開放板上釘釘？去年4月才談關稅 食藥署：前一個月已赴美查廠
美國貿易代表署日前發布貿易障礙報告（NTE），揭露台美對等貿易協議（ART）涉及美牛、美豬及牛血、牛脂等副產品開放承諾。由於台美關稅談判去年4月才啟動，食藥署長姜志剛在立院質詢中卻指出，早在去年3月已因應相關議題赴美查核4家工廠、歷時約一週，引發立委質疑政策是否提前部署。
中東戰火油價大漲航空減班？ 陳世凱：僅占整體0.3％
因應中東戰火影響，油價上漲，交通部長陳世凱表示，部分航空有減班情形，不過僅佔整體0.3％，多數旅客並未受到影響；國內線部分則是票價及航班則不受影響。交通委員會今天邀請交通部長陳世凱、經濟部次長、國家發展委員會副主任委員及農業部就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸衝擊評估與因應策略」進行專
日本海外併購交易創單季新高 日圓貶值與治理改革助攻
圖／本報資料庫商傳媒｜吳承岳／台北報導2026年第一季，日本上市企業的海外併購（M&A）交易案數量達到71件，相較去年同期成長16%，創下首季歷史新高紀錄。其中，以日本與美國之間的交易案最為活絡，顯示日本企業正加速透過併購拓展成長領域並調整事業組合。 根據《M&A Online》報導，日本企業對海外的收購案數量較去年增加逾三成。同時，海外企業對日本的收購也日趨活躍，特別是來自美國的買方，其併購案數量較去年同期幾乎翻倍，達到13件。 分析這波併購潮的背後因素，日圓長期貶值是推動日本企業「走出去」的主要動能之一。自2022年以來，日圓兌多種主要貨幣的匯率急劇貶值，實質利率持續為負，導致日圓的實質價值不斷縮水。這種情況使得日本企業在海外進行投資或收購時，能夠以相對較低的成本取得標的資產。從歷史脈絡來看，1995年日圓曾高達1美元兌79日圓，但經過「安倍經濟學」及近年全球經濟變動的影響，日圓貶值趨勢顯著，已成為推動企業對外投資的關鍵誘因，正如《毎日新聞》所分析。 公司治理改革提升日本企業吸引力 除了日圓貶值的外部因素，日本企業內部正在推動的公司治理改革也增加了其對海外投資者的吸引力。近年來，日
黃仁勳揭露Nvidia開源量子AI模型Ising 助攻錯誤校正與校準
圖／本報資料庫商傳媒｜何映辰／台北報導在昨日的「世界量子日」，輝達（Nvidia）宣布推出全新開源量子人工智慧（AI）模型系列「Ising」，旨在加速量子運算的實際應用，特別是在量子錯誤校正與校準領域。輝達創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）指出，AI 對於實現量子運算的實用性至關重要，Ising 將使 AI 成為量子機器的「控制層」，把脆弱的量子位元轉化為可擴展且可靠的量子 GPU 系統。 根據《Silicon Republic》報導，Ising 模型家族包含兩個主要組件：「Ising 校準」（Ising Calibration）與「Ising 解碼」（Ising Decoding）。Ising 校準是一種視覺語言模型，能夠解釋並回應來自量子處理器的測量結果。而 Ising 解碼則由兩種類型的三維卷積神經網路模型構成，可執行即時量子錯誤校正解碼，其性能比目前開源業界標準快上 2.5 倍，準確度更高達 3 倍。 這些創新的 Ising 模型已可在 GitHub、Hugging Face 及輝達官網下載。目前，包括哈佛大學約翰 A. 保爾森工程與應用科學學院、IQM 量子電腦
巴黎男子花100歐元抽中價值逾百萬的畢卡索名畫
此次抽獎共售出超過12萬張票，每張售價100歐元，為阿茲海默症研究籌得約1100萬歐元。
中國祭非洲零關稅獨漏史瓦帝尼 外交部：影響很小
（中央社記者楊堯茹台北15日電）朝野關注賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，而中國將開放非洲零關稅，獨漏史瓦帝尼。外交部政務次長陳明祺今天表示，中國措施對史瓦帝尼影響幾乎可以忽略，但會產生心理上感受；賴總統出訪可望對友邦傳達清楚助益，而協助當地發展經濟是台灣要務。
韓國追加約1.69兆韓元預算，支持中小企業因應危機及推動創業
韓國追加預算支持中小企業因應危機及推動創業 據韓國中小新創企業部(MSS、中企部)本(2026)年4月11日新聞稿，韓國國會全體會議本月10日通過該部本年度第1次追加預算案1兆6,903億韓元(約11.4億美元)，將聚焦支持4大領域，主要內容如次： 支持中小企業出口：編列4,622億韓元(約3.1億美元)，用於擴大提供緊急物流補助券，以減輕企業受中東戰局影響而增加之物流費用負擔；擴大緊急經營穩定資金，強化資金調度能力；擴大提供資金及客製化支持，以因應市場變化。 穩定小型商家經營：4,952億韓元(約3.3億美元)用於擴大提供特別經營穩定基金，強化小型商家流動性供應能力；擴大支持「重整或重啟事業之恢復希望協助專案」。 推動創業風潮：6,719億韓元(約4.5億美元)用於積極推動全民皆可參與之創新創業計畫；支持擴展創業城市，促進深科技及本土創業發展；設立地方成長基金，推動地方新創投資。 推動地方中小製造企業AI轉型：610億韓元(4,116萬美元)用於擴大雙贏型AI智慧工廠；支持培育製造業與技術企業專業人才。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網
貝森特：川普關稅政策 可能在七月會回到之前稅率
[Newtalk新聞] 美國聯邦最高法院先前裁定，總統川普不得依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，政府將針對實施「第 301 條款」進行研究，關稅政策可能在七月初恢復到之前稅率。 在美國最高法院裁定依《IEEPA》所徵收關稅違憲後，川普政府計劃於本月 20 日啟動退稅，預計將向美國進口商退還總計約 1,660 億美元（約新台幣 5.4 兆元）關稅。然而，川普仍試圖以不同方式來恢復其關稅政策。先是宣布改採《1974年貿易法》第 122 條對全球課徵為期 150 天的 10% 暫時性關稅，之後再將稅率提高至法律所允許的 15%水準。 貝森特周二（14日）出席《華爾街日報》舉辦的活動，提到華府先前的關稅政策在最高法院遭遇挫折，「但我們將啟動或執行第 301 條款調查，關稅有可能在七月初恢復到先前的水準」，並表示，藉由第 301 條款徵收關稅已通過法庭的考驗，企業領袖可以開始規劃和制訂資本支出方面的決策。 貝森特提到，雖現在仍難判斷伊朗戰爭的後果何時會「波及」美國經濟，但目前美國經濟狀況良好，預估今年成長率很容易超過 3
日本2月核心機械訂單1兆1160億日圓，月增13.6%，優於預期
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，日本2月份核心機械訂單月比值上揚，扭轉前月下滑劣勢，但是表現優於預期。日本內閣府公佈的數據顯示，2月份衡量民間設備投資領先指標，也就是扣除船舶與電力項目後的核心機械訂單額為11,160億日圓，較前月的9,820億日圓增加13.6%。此前調查統計顯示經濟專家預估中值為下滑1.1%。前月數據為月減5.5%。與去年同期相較，2月份核心機械訂單則是上揚24.7%，經濟專家預估中值為上漲8.1%。前月數據為年增13.7%。這項數據顯示，2月份來自製造業的機械訂單額較前月增加30.7%，較去同期上揚33.4%；來自非製造業的機械訂單則是較前月上漲0.9%，較去年同期增加17.6%。
蔡明忠蔡明興領軍富邦演說秀 (圖)
2026 FUBON Talks富邦演說秀14日舉行，由富邦集團董事長蔡明忠（後排右8）、富邦金控董事長蔡明興（後排右9）攜手員工，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。
奧鋼聯取得約10億歐元航太業訂單，主要客戶為Airbus
奧鋼聯取得金額約10億歐元之航太產業訂單 據奧媒標準報(der Standard)本月8日引述奧地利最大鋼鐵集團「奧鋼聯」(Voestalpine)近日宣布，取得金額約10億歐元的航太產業訂單，為該公司史上最大航太合約，主要客戶為Airbus，合作期長達5年。訂單涵蓋飛機引擎與起落架用高強度鍛造零件，將於奧國與巴西據點生產。 奧鋼聯表示，其產品已廣泛應用於全球民用航空。此外，該公司亦取得德國鐵路與瑞士聯邦鐵路合計5億歐元訂單，並持續深耕亞洲與非洲高速鐵路市場。 在減碳轉型方面，奧鋼聯計畫投資15億歐元以推動綠電鋼鐵生產，透過更環保的電弧爐取代部分高爐。 奧鋼聯業務遍及50國，歐洲占比六成、美國約20億歐元。惟美國關稅政策持續帶來成本壓力，該公司亦於奧國裁減近300名員工，並不排除進一步重組。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網
川普關稅違法要退稅了！ 首批退款日是「這天」
美國最高法院2月20日以6-3票裁定，路透報導，川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全面性關稅逾越職權、違憲，徵稅權歸屬國會（憲法第1條第8款）。此裁定後，美國海關與邊境保護局（CBP）須退還約1660億美元（台幣約5.3兆元）已繳關稅，涉及33萬多家進口商、5300萬批貨物。