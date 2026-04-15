中東戰火油價飆漲 交通部：估5月客運基本運價達調漲門檻 票價不漲

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中東戰火延燒，影響油價飆漲。交通部今天表示，公路客運預計在5月基本運價會達到調整門檻，5月到12月估將補貼新台幣1.2億元，票價不會調整。計程車部分若照過去補助金額，估經費約15億元。

交通部15日表示，公路客運預計在5月基本運價會達到調整門檻，5月到12月估將補貼新台幣1.2億元，票價不會調整。（中央社資料照）

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱等人，就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

交通部提出的業務報告指出，根據「公路汽車客運路線費率臨時調整機制」，若柴油價格達基本運價調漲門檻且業者提出申請時，公路局將依相關程序辦理臨時調整機制。

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交通部指出，3月份柴油加權平均價格28.31元，尚未達公路客運運價調漲門檻，票價維持不變。

交通部公路局長林福山在答詢時說明，根據調整機制，油價只要超過29.6元，就要啟動調整機制，預估4月份的平均價格達標，業者有提申請，5月就會公告；預估5月到12月在公路客運的補助經費為1.2億元。

民進黨立委李昆澤關心計程車是否也會納入公共運輸的油價補貼。交通部長陳世凱答詢說明，公共運輸包含計程車的補貼都在研議中，計程車部分若按照過去補助每公升5元計算，每月約需要1.9億元，5月到12月經費預估15億元。

國民黨立委洪孟楷質詢交通部，是否即便戰事延燒，國內公共運輸都不會調漲？陳世凱答詢表示，依照行政院要求和指示，對於整體國內公共運輸票價都不會調整；目前規畫如果到明年底總經費需要85億元，油價調漲是請中油公司先行吸收，後續交通部將編列預算還給中油。