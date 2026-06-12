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隨著中東地區衝突持續，全球航空交通仍面臨嚴重干擾。雖然部分中東本土航空公司正逐步恢復班次，但許多歐美及亞洲的航空公司為了避開危險空域，紛紛宣布延長往返中東主要城市的停飛期限，或採取繞道措施。

根據路透社（Reuters）報導，受伊朗相關衝突及中東局勢動盪影響，全球航空業的航線規劃持續受阻。儘管部分中東在地航空公司正努力重建班表，但多數非海灣地區的航空公司，仍選擇讓往返歐洲與亞洲的航班繞道，以避開敏感空域。

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各大航空公司的停飛與調整計畫持續更新。達美航空（Delta Air Lines）已將亞特蘭大往返特拉維夫的航班暫停至12月18日；法國航空（Air France）與荷蘭皇家航空（KLM）也分別暫停了前往特拉維夫、貝魯特及杜拜等地的航班。

歐洲最大航空集團之一的漢莎航空集團（Lufthansa Group）則計劃最快於7月1日恢復特拉維夫航線，但旗下多家航空公司往返阿布達比、安曼、貝魯特等地的航班，將一路暫停至10月24日。亞洲方面，國泰航空（Cathay Pacific）與新加坡航空（Singapore Airlines）也紛紛延長了前往杜拜及利雅德等中東樞紐的停飛時間。

原文出處：中東戰火衝擊航空！全球多家航空公司延長停飛與繞道

本文由AI協作，經編輯審核後發布