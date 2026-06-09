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隨著中東地區衝突持續，全球航空業面臨嚴峻挑戰。雖然部分中東航司正逐步恢復運能，但多數國際航司仍因安全考量，宣布延長往返特拉維夫、杜拜及貝魯特等地的停飛時間，甚至將航線繞道以避開危險空域。

受中東局勢動盪影響，全球多家航空公司持續調整往返該地區的航班。儘管部分中東本土航司正嘗試恢復運能，但多數國際航空公司仍對特拉維夫（Tel Aviv）、杜拜（Dubai）及貝魯特（Beirut）等航點持謹慎態度，紛紛宣布延長停飛期限或採取繞道措施，以避開伊朗、伊拉克及敘利亞等危險空域。

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在北美航司方面，達美航空（Delta）已將亞特蘭大至特拉維夫的航線暫停至12月18日；加拿大航空（Air Canada）則取消相關航班至9月7日。歐洲航司受影響範圍更廣，漢莎航空（Lufthansa）雖計畫最快於7月1日恢復特拉維夫航線，但旗下多個品牌往返阿布達比、安曼及德黑蘭的航班將持續停飛至10月24日。法荷航集團（Air France-KLM）也分別對特拉維夫與杜拜航線進行了不同程度的停飛調整。

亞洲航司同樣受到波及，國泰航空（Cathay Pacific）暫停杜拜與利雅德航班至8月底；日本航空（Japan Airlines）則暫停東京往返多哈的服務至8月初。為了因應中東航線受阻，部分航司如澳洲航空（Qantas）與新加坡航空（Singapore Airlines）已將運能轉往歐洲或澳洲等高需求航線，以減少營運損失並滿足旅客需求。

原文出處：中東戰火衝擊航空！多家航司取消特拉維夫航班，復飛時程曝光

本文由AI協作，經編輯審核後發布