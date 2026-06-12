中東戰爭影響 世界銀行：全球經濟成長 疫情以來最疲軟

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紐約時報及華盛頓郵報十一日報導，美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰，根據世界銀行（ＷＢ）十一日發布的報告，中東這場戰爭正使今年全球經濟成長減速，創下自新冠肺炎疫情以來最疲軟的成長速度。此一最新報告比世銀一月發布的更悲觀。

世銀副首席經濟學家柯錫指出，全球經濟雖未跌落懸崖，但明顯減速。鑒於許多開發中國家擁有的資源原本就較少，故承受衝擊的能力也較弱。

該報告並揭示能源價格高漲帶來的後果。世銀下修此前的經濟成長前景，預測今年全年經濟成長從去年全年的百分之二點九放緩至百分之二點五。世銀並估計，若衝突升級且供給中斷的時間延長，今年全年經濟成長恐降至百分之一點三。

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荷莫茲海峽自三月初以來持續處於近乎遭封鎖的狀態，造成石油、天然氣、肥料和工業化學品成本節節攀高。該報告將之形容為「五十年來最大之供給衝擊」，正對開發中及已開發經濟體產生壓力。世銀專家這次下修全球約三分之二經濟體的經濟成長預測。

預測波斯灣周邊國家將受最大衝擊。柯錫表示，科威特、伊拉克及卡達今年經濟恐近零成長；預測阿拉伯聯合大公國今年經濟成長只剩百分之二點四，還不到戰前世銀預測成長速度的一半。

該報告寫道，二○二○年代幾乎可以確定將淪為幾十個開發中國家的「失落十年」。這些國家在縮小與先進經濟體的收入差距上毫無進展，經濟發展長期停滯，依然趕不上富國的生活水準。

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