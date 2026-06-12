中東戰爭拖累 世銀下調2026全球GDP成長至2.5%

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世界銀行標誌。路透社資料照片



世界銀行（World Bank）週四（6/11）下調2026年全球經濟成長率預測，估計將降為2.5%，主因是中東戰爭導致能源危機。世銀更指出，若能源供應中斷情況加劇，成長率還可能進一步降至1.3%。

路透社報導，世銀在半年發布一次的《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）中表示，2025年全球經濟成長率應為2.5%，較1月發布的初估數字增加0.2個百分點；至於2026年的預估成長率為2.5%，較1月的預期再降0.1個百分點，是2019年底新冠疫情爆發以來最低。

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由於中東戰爭，世銀也下調全球三分之二國家的經濟成長率預期，受影響最大的國家是阿拉伯聯合大公國、伊拉克及其他中東國家，主因是戰爭重創能源出口。

美國與以色列於2月28日對伊朗發動的戰爭仍在持續，衝突已進入第四個月。由於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，導致全球能源供應受阻、價格上升，再增全球通膨壓力，也升高對各國收緊貨幣政策的預期。

此外，化肥價格也大幅上漲，也引發對全球糧食供應危機的擔憂。

世銀表示，這次預測的基準情境是假設布倫特原油（Brent crude）全年平均價格為每桶94美元，較2025年上升36%；另外也假設最嚴重的能源供應中斷將在7月底前緩解，全球整體通膨率約為4%。

世銀預估，若能源供應中斷持續更久，且油價全年平均達到每桶115美元，全球經濟成長可能放緩至2.1%，通膨則可能升至4.4%。

此外，若能源衝擊進一步擴散至金融市場，導致能源價格波動加劇、金融市場震盪與信心下降，全球成長將進一步惡化至僅1.3%。

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