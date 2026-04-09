中東戰爭第40天》以色列猛轟黎巴嫩 最新發展一次看

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）美國與以色列聯手攻打伊朗進入第40天，交戰雙方雖達成停火協議，但以色列對黎巴嫩發動猛烈空襲，為協議前景蒙上陰影。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

白宮表示，美國副總統范斯（JD Vance）將率領代表團，自11日起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗展開會談，成員包括特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。

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范斯在匈牙利向記者發言時，敦促伊朗不要因黎巴嫩問題讓停火協議破局，並堅稱前一晚所達成的協議本來就沒有包含停止以色列在當地的戰鬥。

以色列國防部長表示，他們在黎巴嫩全境針對真主黨（Hezbollah）成員發動攻擊，稱這是自2024年呼叫器炸彈行動以來，對真主黨最大規模的一次打擊。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，儘管美伊達成停火，但如有必要，以色列仍準備好對抗伊朗。

尼坦雅胡在電視聲明中說：「容我說清楚，我們仍有目標需要完成，我們將會達成，無論是透過協議或重啟戰鬥。」

●伊朗動向

伊朗當地時間9日宣布船隻行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的替代航線，理由是這條重要水道的主要區域存在水雷風險。聲明分享了通過海峽的替代進出航線指示。

伊朗官方媒體今天報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，停止以色列在黎巴嫩的攻擊，是伊朗為確保中東戰爭結束所提10點計畫的關鍵條件之一。

以色列先前對鄰國黎巴嫩發動了自與真主黨交戰以來最大規模的空襲，攻擊目標包括人口稠密的貝魯特（Beirut）市中心。

伊朗首都德黑蘭（Tehran）部分民眾擔心停火協議將化為烏有，但也有人宣布勝利，而大多數人在經歷數週的轟炸後都鬆了一口氣。

50歲的家庭主婦穆哈瑪迪（Sakineh Mohammadi）告訴法新社：「現在每個人都安心了，我們更放鬆了。」她表示為自己的國家感到「驕傲」。

●油價股匯動態

在美國和伊朗同意可能促使荷莫茲海峽重新開放的臨時停火後，油價和天然氣價格今天暴跌，全球股市飆升，美元走軟。

道瓊工業指數上漲2.9%。交易最活躍的石油合約價格下跌約15%，至每桶95美元左右。

●其他國家及組織

黎巴嫩衛生部報告，以色列今天的空襲造成182人喪生、890人受傷，死亡人數可能還會攀升。首都貝魯特遭受了自以色列與真主黨開戰以來最猛烈的轟炸。

聯合國人權事務高級專員和紅十字國際委員會（ICRC）對以色列攻擊黎巴嫩表示憤怒。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說：「今天黎巴嫩的死傷和破壞規模簡直駭人聽聞。在與伊朗達成停火協議數小時內發生如此屠殺，令人難以置信。」

伊朗支持的武裝組織真主黨當地時間9日表示，為回應以色列「違反」美伊停火協議，已向以色列發射火箭。此前一天，真主黨稱有「權利」回應以色列在黎巴嫩全境發動的致命攻擊。

紅十字國際委員會表示，對以色列今天在黎巴嫩人口稠密地區發動的空襲所造成的「毀滅性死傷和破壞感到憤怒」。

紅十字國際委員會駐黎巴嫩代表團團長杜爾（Agnes Dhur）說：「黎巴嫩各地人民屏息以待停火協議，但一波致命空襲卻讓該國陷入恐慌與混亂。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）敦促美國總統川普和伊朗總統裴澤斯基安，將黎巴嫩納入雙方達成的停火協議中。

馬克宏在與美伊領袖通話後於社群平台X寫道：「我表達了我的希望，即在所有對抗地區，包括在黎巴嫩，交戰各方都能充分遵守停火。」（編譯：李佩珊）1150409