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中東戰爭第46天》美伊有望近期第2度會談 最新發展一次看
（中央社巴黎14日綜合外電報導）美以聯手攻伊第46天，美伊兩國雖處於兩週停火期，但美方持續透過海上封鎖與經濟制裁施壓，同時積極尋求新一輪談判。
以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。
●美以動向
美國總統川普（Donald Trump）告訴「紐約郵報」（New York Post），第2輪伊朗談判可能在巴基斯坦舉行，且時間在未來兩天之內。
川普並在接受福斯財經新聞網（Fox Business）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目專訪時表示，美國與伊朗的戰爭已「非常接近尾聲」。
副總統范斯（JD Vance）則透露，川普曾告訴伊朗，如果伊朗承諾不擁有核武器，美國將助其繁榮。他在喬治亞州的活動中提到，「這就是川普式的大交易」，並說將會持續談判，努力讓它成真。
另外，美國財政部宣布，針對伊朗石油的臨時制裁豁免將於本月19日到期且「不再展延」。這項原本為緩解美伊戰後能源價格飆漲的措施宣告終結，財政部強調美方將對德黑蘭重啟「極限施壓」，不再允許3月20日後裝船的伊朗石油進入市場。
美國軍方表示，在對伊朗的海上封鎖首日，阻止了6艘船隻離開伊朗港口。根據能源市場情報公司Kpler數據，至少有4艘與伊朗有關的船隻在封鎖生效後仍用荷莫茲海峽移動。
●伊朗動向
美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗利用與美國停火期間，清理堵住其地下飛彈基地入口的瓦礫。美國情報評估伊朗約半數飛彈發射車完好。
詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies.）研究員萊爾（Sam Lair）表示，伊朗著手恢復這些俗稱「飛彈城市」的基地進出功能，本就在預期之中。
人道救援方面，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）表示，自戰爭爆發以來，首批包括急救醫療用品等救援物資已經越過邊界進入伊朗。這批物資包括創傷急救包，旨在提供即時救援。
紅十字國際委員會（ICRC）則運送171公噸救援物資，支援伊朗紅新月會的救援行動。
ICRC指出，共有14輛貨車自約旦倉儲中心發車，載運「足以供應近2萬5090人所需的必備家庭物資」，包括毛毯、床墊、水壺、炊具組、帆布與太陽能燈等。
●油價股匯動態
在中東戰爭結束及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟的希望復燃之下，標普500和納斯達克指數回升至2月28日美國和以色列轟炸伊朗前的水準。
倫敦北海布倫特原油6月交割價下跌4.6%，收在每桶94.79美元；紐約商品交易所西德州中級原油5月結算價下跌7.87%，收報每桶91.28美元。
●其他國家及組織
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，美國因伊朗戰爭無暇顧及烏克蘭，並抱怨美國武器交付中斷。
澤倫斯基告訴德國第二電視台（ZDF）說，曾協助斡旋基輔與莫斯科就結束俄烏戰爭會談的魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner），目前「一直在與伊朗進行談判」。他警告，美國若不對俄國總統普丁（Vladimir Putin）施壓，只是與俄方進行溫和對話，將使俄羅斯不再畏懼。
美國國務院表示，以色列和黎巴嫩在華府進行「富有成效的討論」後，同意展開直接談判。
然而，什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）表示，在黎巴嫩與以色列於華府會談後不久，該組織以火箭攻擊了以色列北部的13個城鎮。
國際貨幣基金組織（IMF）將2026年中東和北非的經濟增長預測大幅下調至1.1%，此前預測為3.9%。伊朗、伊拉克和卡達將受重創。IMF預測，若能源生產和運輸在未來幾個月內「正常化」，明年增長將反彈。（編譯：蔡佳敏）1150415
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