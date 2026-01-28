中東戰雲密布！伊朗荷姆茲海峽舉行軍演 美空軍同日多地演練較勁

編譯林浩博／綜合報導

美軍「林肯」號航母打擊群部署中東，加劇區域局勢緊張！遭到美國針對的伊朗27日隨即宣布，在全球石油貿易的大動脈──荷姆茲海峽附近──舉行一連三天的軍演；同一天，美國空軍也宣布在中東多地進行演練。鄰國憂心忡忡，深怕被捲入美伊戰火，繼阿拉伯聯合大公國之後，沙烏地阿拉伯同樣表示，自家國土不得用於對付伊朗的軍事行動。

X平台網友所做成的合成影像，示意伊朗能夠封鎖家門口的荷姆茲海峽。（圖／翻攝自X平台 @Rana_3255）

伊朗：荷姆茲海峽舉行軍演

伊朗發布「飛航公告」（NOTAM），稱沿著荷姆茲海峽的空域，將舉行實彈軍事演練。演練範圍為半徑5海浬（9公里）的圓形區域，從27日持續至29日，期間該區域從地表至7600公尺的空域將受到限制。

美國：中東多地空中演練

美國中央司令部空軍（AFCENT）也於同日宣布，將展開「多天的戰備演練，以展現在中央司令部（CENTCOM）責任區內，部署、分散與維持空中作戰力量的能力」。

聲明稱，演練期間，美軍將在「多個應變地點部署小隊，驗證以小型高效率後勤支援的模式，迅速完成前進部署、出動與撤離的作戰程序」，而所有活動都獲得駐在國的許可，並經過與當地民用、軍用航空主管機關的協調，確保飛航安全與行動精準，且尊重駐在國的國家主權。

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（左）與伊朗總統裴澤斯基安（右）。前者向後者表示，沙國支持以對話解決紛爭。（圖／翻攝自X平台 @Intlobserver0）

沙烏地：國土不用於對伊攻擊

美軍聲明後半段的鄭重其事，也帶有對駐在國保證的意味。因為美國在波斯灣的盟友，都清楚表明不想被捲入美伊衝突。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）一名指揮官已經放話，任何國家的領土被用於對伊朗的攻擊行動，將被德黑蘭當局同樣視為「敵對」。

27日稍早，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）舉行對話，當中他表示沙國「支持以對話解決紛爭」，以提升區域和平穩定。沙國官媒還報導，利雅德不允許自家領土或空域，被用於任何對付伊朗的軍事行動。而26日隔壁的阿聯才做出相同表態。

