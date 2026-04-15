中東戰雲與301調查夾擊 林伯豐：應重啟核能、莫盲目討好美國

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三三會理事長林伯豐。李政龍攝



中東局勢動盪與美方貿易調查雙重夾擊台灣經濟。三三會理事長林伯豐今（4/15）日直言，中東宗教與歷史衝突短期難解，油價波動將成常態，政府應維持電價凍漲並重啟「核綠共存」政策，以因應AI產業龐大電力需求。另外，美國即將展開301條款調查，林伯豐批評，美方對台貿易歧視，政府不應採取討好姿態，更是要積極鼓勵企業研發轉型，引導產業界在15%關稅與供應鏈重組的陰影下，重新評估全球布局。

三三會今日舉辦4月例會，理事長林伯豐在會前接受媒體聯訪。針對能源長遠規劃，林伯豐認為，政府應重新檢討政策，推動「核能與綠電共存」以保障AI與半導體產業的龐大電力需求，特別油氣採購不應過度依賴特定地區或美國，應分散風險至多元進口來源。

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另外，面對國際貨幣基金（IMF）預估台灣今年GDP年增率超過5%，林伯豐提醒，考量中東變數，5%已屬樂觀預估，產業界與政府仍需謹慎應對經濟衝擊，目前現階段的成本吸收尚在企業可接受範圍，但凍漲應持續至戰火熄滅。

由於美國將於4月底舉辦301調查公聽會，台灣再度被列入名單引發產業憂心。林伯豐指出，台灣對美貿易占比僅20%卻頻遭調查，存在明顯不公平，政府面對美方壓力不應示弱討好，應專注於鼓勵企業進行產品創新與技術開發，協助產業在關稅不確定性中提升核心競爭力，而非僅被動接受美方框架。

林伯豐也代表工商界提出建言，一是機動調降大宗物資的進口關稅與營業稅，免除包括汽柴油的貨物稅；二是針對運輸業、農漁業等高能源依賴產業，以及中低收入戶提供專案補貼；三是調整能源政策，持續發展核電，加速核二、核三廠的安全檢查，並強化原油與戰略物資的儲備管理。

四是補助企業引進節能設備與智慧能源管理系統，以減少單位產值的能源消耗；最後，應密切監控通膨預期，適時調整利率或匯率政策，以防止通膨定型化影響經濟長期增長。

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