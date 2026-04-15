白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
中東戰雲與301調查夾擊 林伯豐：應重啟核能、莫盲目討好美國
中東局勢動盪與美方貿易調查雙重夾擊台灣經濟。三三會理事長林伯豐今（4/15）日直言，中東宗教與歷史衝突短期難解，油價波動將成常態，政府應維持電價凍漲並重啟「核綠共存」政策，以因應AI產業龐大電力需求。另外，美國即將展開301條款調查，林伯豐批評，美方對台貿易歧視，政府不應採取討好姿態，更是要積極鼓勵企業研發轉型，引導產業界在15%關稅與供應鏈重組的陰影下，重新評估全球布局。
三三會今日舉辦4月例會，理事長林伯豐在會前接受媒體聯訪。針對能源長遠規劃，林伯豐認為，政府應重新檢討政策，推動「核能與綠電共存」以保障AI與半導體產業的龐大電力需求，特別油氣採購不應過度依賴特定地區或美國，應分散風險至多元進口來源。
另外，面對國際貨幣基金（IMF）預估台灣今年GDP年增率超過5%，林伯豐提醒，考量中東變數，5%已屬樂觀預估，產業界與政府仍需謹慎應對經濟衝擊，目前現階段的成本吸收尚在企業可接受範圍，但凍漲應持續至戰火熄滅。
由於美國將於4月底舉辦301調查公聽會，台灣再度被列入名單引發產業憂心。林伯豐指出，台灣對美貿易占比僅20%卻頻遭調查，存在明顯不公平，政府面對美方壓力不應示弱討好，應專注於鼓勵企業進行產品創新與技術開發，協助產業在關稅不確定性中提升核心競爭力，而非僅被動接受美方框架。
林伯豐也代表工商界提出建言，一是機動調降大宗物資的進口關稅與營業稅，免除包括汽柴油的貨物稅；二是針對運輸業、農漁業等高能源依賴產業，以及中低收入戶提供專案補貼；三是調整能源政策，持續發展核電，加速核二、核三廠的安全檢查，並強化原油與戰略物資的儲備管理。
四是補助企業引進節能設備與智慧能源管理系統，以減少單位產值的能源消耗；最後，應密切監控通膨預期，適時調整利率或匯率政策，以防止通膨定型化影響經濟長期增長。
更多太報報導
國發會葉俊顯：中東戰事對台灣經濟成長率、CPI影響有限
經濟部認了！即便伊朗戰事平息 短期油價恢復戰前價位「有困難」
IMF警示：伊朗戰爭若持續惡化 可能導致全球經濟瀕臨衰退
其他人也在看
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
別再只靠雞蛋！營養師推5種高蛋白蔬菜，減脂、護眼、顧腸道一次搞定
一提到補充蛋白質，很多人第一時間都想到雞蛋、雞胸肉或豆類，但營養師羅瑋如提醒，其實有些蔬菜不只富含纖維，本身也含有一定比例的蛋白質，對於減脂、護眼與腸道健康都能發揮加分效果。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
花椰菜久煮＝白吃！下鍋前「1動作」最關鍵 做對抗癌、防脂肪肝
花椰菜等十字花科蔬菜被視為「抗癌神菜」，但食安專家韋恩表示，其實青花菜所含的抗發炎成分「蘿蔔硫素」，需要透過引爆才會產生，建議青花菜在下鍋之前，先靜置40分鐘再煮，同時要避免高溫久煮，才能發揮它最大的效益。
直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售
不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低
狠父失控停車場怒踹小孩！男童遭推倒趴地又被猛踩 畫面曝光網炸鍋
昨（14日）上午7時許，台北市信義區某停車場，疑發生家長不當管教事件，當時現場有1對父母、2名揹書包的孩子，根據時間來看，應為2孩子上學時間，未料該名父親卻突然情緒失控，不但推倒其中1名孩子，甚至出腳怒踹，過程被目擊民眾拍下PO網，引發輿論爭議。對此，台北信義分局表示，目前雖尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
金慧成疑挑戰ABS失敗遭移出先發！韓媒群起抱不平轟道奇「懲罰性調度」
道奇韓籍球星金慧成13日在比賽中挑戰ABS（電子好球帶）失敗，賽後遭總教練羅伯茲（Dave Roberts）公開點名「錯誤的判斷」，隔天道奇與大都會的比賽即被拉掉先發，韓媒對此批評羅伯茲以「懲罰性調度」報復金慧成，但也有美媒緩頰，認為是「合理調度」。
超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶而會出現農藥殘留超標，但不是高殘留率水果，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」
別再亂買！3款「爆紅鞋」恐害腳變形 醫警告踩久會出事
（生活中心／綜合報導）近年主打「舒適好穿」的網紅鞋款在市場熱賣，從厚底洞洞鞋到標榜防滑的老人鞋，幾乎隨處可見。 […]
國旅落寞？台灣有願意一去再去的景點？眾人爆推這些地點：出國也難取代
近年物價上漲，帶動飯店與民宿價格節節攀升，加上觀光區餐飲費用調漲與交通不便等問題，使不少民眾對國旅興趣降低，甚至出現「去南部不如飛沖繩」的聲音。不過，仍有網友好奇發問：「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是你願意一去再去的地方？」貼文曝光後，引發網友熱議。
為何花700元報名「白沙屯媽祖進香」？信眾揭內幕：差很多
生活中心／周希雯報導白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開8天7夜進香行程，由於每年路線都不固定、全由媽祖指引，今年吸引超過46萬名信眾報名隨行、人數創新高，沿途也有不少香燈腳徒步隨行。不過也有許多網友疑惑，明明都可以免費參加，為何要特別繳700元報名？釣出資深信眾解答，「感覺差很多」。
買進股票隔天全沒了！台新證券爆異常「庫存一夜歸零、交割金額還在」 網怒轟：少賺5000、1萬元
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台新證券近日傳出交易異常。有網友在PTT發文表示，自己日前透過台新證券下單，原本已成功買進的股票，隔天卻突然從庫存...
被李貞秀點名民眾黨蛀蟲！陳智菡：人身攻擊不是一兩次，上任前就開始
前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，喪失立委資格後火力全開大上政論節目，不但將砲口對上現任黨主席黃國昌批評他「偽君子」、「一派胡言」，也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，轟二人是「民眾黨蛀蟲」。對此，民眾黨團主任陳智菡今（15）日回應表示「昨天她在節目攻擊我跟我的先生，我必須要很遺憾地說，她過去對我的人身攻擊也好、口不擇言的抹黑也好，不是一兩次了，甚至她上任之前就開始。」
鍾瑶被封最美工地主任！ 解鎖新身分「轉行賣鞋」
以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的鍾瑶，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，14日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋品牌一日店長活動。鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。
批年輕人不婚不生「沒小孩拜過不好」！命理師遭炎上
生活中心／綜合報導隨著時代觀念的改變，許多年輕族群不再把「組建家庭」作為人生目標，甚至出現「不婚不生，快樂一生」的生活態度。不過，命理專家江柏樂近日批評，年輕人不婚不生「是在斷自己生路」、「以後沒小孩拜你，你也過不好」，引發網友炎上。對此，江柏樂也寫下長文反擊，「不要拿窮當藉口，你是連最後一點翻身的籌碼都想扔掉」。
萬華自助餐店「打菜正妹」爆紅 近看竟是億級女神
（娛樂中心／綜合報導）憑藉電影《陽光女子合唱團》創下7.5億元票房，陳意涵近來話題不斷，也被外界封為「億級女神 […]
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
柯震東、舒華二度爆熱戀 經紀人：沒聽說此消息
柯震東與舒華二度爆出緋聞，兩人最初於2024年曾同框合影，當時就引發不小關注，加上後來柯震東於舒華貼文下方的留言，曾一度被解讀是隔空放閃，連韓國媒體都熱議，當時舒華的經紀公司Cube都站出來否認戀情，稱「毫無事實根據」，如今再傳穩定交往？