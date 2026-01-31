中東戰雲一觸即發 學者：川普欲複製委內瑞拉勝利 誤判代價將更大

美再對伊動武？李其澤今示警，若川普欲複製委內瑞拉勝利，那誤判的代價與教訓將會更大。（路透）

隨著以色列媒體披露美軍已向盟友發出「最早本週末發動襲擊」的預警，加上林肯號航艦戰鬥群與大批F-35戰機完成針對性集結，全世界正屏息注視著荷莫茲海峽。國關學者李其澤分析，這不再僅是外交層級的極限施壓，而是一場賭注巨大的戰爭邊緣政策（Brinkmanship），川普試圖將國家間的生死博弈，簡化為一場他在社交媒體上可以宣佈勝利的「外科手術」，但歷史往往在最自信的時刻給予教訓。

李奇澤表示，從軍事部署來看，這絕非虛張聲勢。美軍在阿拉伯海北部的兵力配置已呈「攻擊隊形」。有林肯號航艦戰鬥群、具備掃雷能力的近岸作戰艦，以及專司偵察的RC-135與空中通訊中樞E-11A，構成了完整的「偵察-打擊-評估」體系。這種級別的動員顯示美方的戰略目標已從單純的遏制轉向潛在的「政權更迭」。正如國務卿乎盧比歐所坦承，伊朗政權更迭將比委內瑞拉「複雜得多」，沒人知道誰會接管。

他認為，川普的底氣來自於兩個誤判。首先是對「委內瑞拉模式」的盲目複製；美軍一月初的閃電行動使馬杜羅的被俘，給了白宮一種高科技美軍可以輕易贏得「低成本、高回報」勝利的錯覺。其次，伊朗經歷了去年的「十二日戰爭」與今年初的抗議潮，德黑蘭看似搖搖欲墜。然而，伊朗並非委內瑞拉，作為一個擁有深厚戰略縱深與宗教動員能力的區域強權，伊朗深知自己處於生死存亡的關口。

李其澤表示，川普眼中的「完美劇本」是閃電空襲、摧毀核設施、推特宣佈勝利，充滿了社交媒體時代的傲慢與幻想。正如《密碼簡報》的分析所言：「美國在阿富汗和伊拉克的失敗，不是因為軍事力量不足，而是因為低估了權力、忠誠和影響力在爭議社會中的實際運作方式。」同樣，伊朗早已是一個吸收壓力、管理動亂並熬過危機時刻的國家與政權。美方將任何動亂視為機遇，卻不先理解後果的做法，都有重蹈覆轍的風險。

伊朗外長阿拉格奇曾警告「準備好對話，也準備好開戰」。伊朗革命衛隊已表明其具備持續發射彈道和巡航飛彈攻擊以色列及美國在該地區資產的能力。一旦開戰，通過飽和攻擊或封鎖海峽，將一場原本設計為「兩小時的手術」演變為「兩年的重症」。而霍爾木茲海峽每日輸送約兩千萬桶石油，佔全球石油消費量的20％，任何封鎖都可能引發全球能源危機。

此外，連以色列和海灣阿拉伯國家都私下建議華盛頓暫緩大規模打擊。沙烏地阿拉伯和阿聯酋已明確表示不會允許其領空或領土用於攻擊伊朗。以色列官員認為，「從以色列的角度來看，現在不是干預的正確時機」，任何可見的外部干預都可能給德黑蘭提供轉移國內矛盾、凝聚支持的藉口。當連最希望伊朗政權垮台的盟友都在踩剎車時，白宮是否應該反思其戰略假設？

他指出，當前局勢正如一場在懸崖邊進行的「膽小鬼遊戲」。川普賭的是伊朗的恐懼與崩潰，伊朗賭的是美國對戰爭成本的忌憚，但這場博弈最大的危險在於「誤判」。當雙方都深信對方會先眨眼時，擦槍走火便成了歷史的必然。以川普極具交易色彩與不確定性的性格，這一切仍可能是精心設計的「超限認知戰」，他不排除在最後一刻以「和平締造者」的姿態華麗轉身；但在戰爭邊緣反覆試探，本身就是在玩弄火藥。

對於區域國家乃至全球經濟而言，真正的風險在於，當決策者開始相信戰爭可以像發推文一樣簡單結束時，災難往往才剛剛開始。伊拉克和阿富汗都曾被認為是輕而易舉的戰役，最終卻成為美國國力的黑洞。我們期待理智與常識最終能佔上風，因為在中東這片土地上，戰爭從來沒有真正的贏家。

