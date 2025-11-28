中東旅途驚魂！台男空橋被帶走失聯3天 杜拜釋放疑誤捕

（社會中心／綜合報導）雲林一名陳姓男子23日與妻子出國旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，竟於登機口空橋被5名武裝人員強行帶走，從此失聯長達3天，引發家屬焦急求助。陳妻今（28）日證實，丈夫已在杜拜獲釋，平安無恙，疑因與他人同名同姓遭誤捕。

圖／陳男獲釋後到一家飯店前留影報平安。（家屬提供）

陳妻表示，夫妻倆23日自桃園機場出發，原定飛往伊斯坦堡，中途於阿布達比轉機。當時兩人已通過登機門，正走向機艙，陳男卻突然遭武裝人員攔下並帶走。她在登機櫃台與地勤求助未果，只能被迫先飛往伊斯坦堡。

陳男失聯後，妻子在PTT求助，引發廣泛關注。直到27日才得知丈夫被關押於杜拜警察局，手機遭扣留、禁止聯繫外界，所幸本人安全，杜拜辦事處也介入協助。

外交部今日表示，杜拜辦事處於台灣時間28日凌晨1時30分接獲家屬通知，陳男已被警方釋放，目前暫安置於辦事處職務宿舍，但須於12月3日返回警局報到，以辦理解除旅行禁令。至於遭捕原因，仍有待進一步釐清。

陳妻轉述，丈夫遭扣留期間輾轉被送往多處拘留地點：24日先被帶往機場國安部門的拘留所至隔日中午，再轉往阿布達比一處拘留所6小時；之後又被押往杜拜另一處拘留設施2小時，最後送至警局，自25日晚上10時一直關到杜拜時間27日凌晨1時。

陳男則透露，在拘留所遇到一些中國人與一名台灣人，對方主動聊天、給予幫助，讓他情緒得以稍微穩定。陳男認為自己遭誤捕：「應該是被同名同姓冤枉，他們說有人在去年10月在這裡被判刑。」

