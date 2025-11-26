中東旅遊轉機「66歲台旅客」遭武裝警帶走 失聯3天家屬急求助！反詐組織提5救人關鍵：台灣比較無力

一名網友今（26日）透過PTT發文求助，稱父親赴中東旅遊轉機時，無故遭5名武裝人員帶走。（翻攝自PTT）

一名網友今（26日）透過PTT發文求助，透露雲林一對夫妻23日晚間從桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，但在登機閘口通往機艙的空橋上，陳姓丈夫竟無故遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果，讓家屬焦急的在網路上PO文請大家幫高調。

一名網友在PTT八卦板以「求救！ 爸爸在阿布達比被警察抓走」標題發文，爸媽本月23日晚間自桃園機場搭乘阿提哈德航空（Etihad Airways）飛往阿布達比轉機，原訂續飛於中東國家伊斯坦堡旅遊，怎料，在轉機時父親在登機閘口通往機艙的空橋上，突遭5名警察帶走，自此音訊全無。期間，母親曾向登機櫃檯與機場人員尋求協助，但皆得到「不清楚狀況」的回應，最終在無法取得協助的情況下，被迫先行搭機前往伊斯坦堡。

原PO表示，家屬在事發後第一時間，緊急聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，卻沒想到該處僅回覆，因與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限，也無奈至今已超過3天，仍未有任何消息，尋求外交部與航空代理商協助，但也只是叫家屬自己打電話給駐杜拜領事館而已；另外，家屬也有尋求當地中國大陸大使館的幫忙。

家屬也公布父親的資料，盼能透過網路力量群求協助。據了解，66歲陳男曾當過保全、外銷管理、貿易公司管理階層，目前已經退休，無參與政治活動；楊姓妻子目前則在土耳其，深感焦急無助，因此懇請熟悉國際程序或具相關資源的單位與朋友幫忙。

對此，常參與救援行動的「全球反詐騙組織」成員Sammy也回文詢問原PO，提出5點，透露可能可以協助，但要老實陳述真實狀況，「不然你自己會更麻煩」，包含家人在台灣做什麼的？出境確實是旅遊嗎？第幾次來中東？在中東有沒有項目或經濟往來 ？在國內有無涉灰或涉政治工作？若以上都未有，僅是單純的旅客，那就聯繫國際移民組織IOM，若確定無涉政治，也可以透過中國大使館幫忙，坦言台灣在這邊確實是比較無力，「一般來說辦事處如果有經營關係（就算是鄰國駐外館兼著管 ）該瞭解的事一秒鐘就問到了。問不到基本只能說明沒在經營，逼他們也沒用。」

