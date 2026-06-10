中東火線升溫！伊朗外長警告美國：撤離荷姆茲海峽周邊
即時中心／温芸萱報導
據伊朗媒體報導，荷姆茲海峽周邊地區週三遭空襲，美國總統川普證實，美軍針對直升機遭擊落事件展開報復性打擊。對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在X平台發文指出，荷姆茲海峽並非國際水域，並警告外國軍隊接近將面臨風險，或因失誤交火受傷，並呼籲外軍撤離以降低衝突風險，強調仍傾向外交但不排除強硬回應。
伊朗警告「美軍」撤離 不歡迎敵對勢力
根據伊朗媒體報導，伊朗南部荷姆茲海峽周邊地區於週三遭到空襲，川普證實，美軍針對先前直升機遭擊落事件展開報復性打擊，伊朗境內多處港口城市與島嶼傳出劇烈爆炸聲響，中東局勢持續升溫。
阿拉奇9日在社群平台X發文指出，荷姆茲海峽並非國際水域，而是伊朗與阿曼共享海域，並強調「海上邊界清晰明確」。他表示，伊朗武裝力量持續保持高度警戒，防範任何侵犯領空、領土或水域的行為。
阿拉奇警告，靠近伊朗領土的外國軍隊始終處於風險之中，可能因人為失誤、意外事故或交火而受傷。他呼籲外國軍隊盡快撤離，以降低衝突風險，並稱伊朗環境「不歡迎敵對勢力存在」。
他同時強調，伊朗仍傾向外交途徑解決問題，但也表示伊朗「懂得運用其他語言」。
原文出處：快新聞／中東火線升溫！伊朗外長警告美國：撤離荷姆茲海峽周邊
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