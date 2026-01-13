「中東版北約」成形？核武、石油、軍工三合一 土耳其擬入巴、沙防務聯盟

土耳其正尋求加入由巴基斯坦與沙烏地阿拉伯組成的防務聯盟。 圖:翻攝自X

[Newtalk新聞] 俄羅斯《獨立報》12 日引述相關消息指出，土耳其正尋求加入由巴基斯坦與沙烏地阿拉伯組成的防務聯盟。由於巴、沙兩國已在去年達成具備「集體防衛」性質的安全承諾，一旦土耳其正式加入，該聯盟的戰略意涵將大幅升高，並可能對中東乃至更廣泛地區的安全格局產生深遠影響。

《彭博社》報導分析，對土耳其而言，加入該聯盟具有高度現實利益考量。安卡拉在南亞、中東及非洲的地緣政治利益，與伊斯蘭馬巴德及利雅德存在高度重疊。消息人士透露，推動聯盟擴大的主要倡議者為巴基斯坦，目前 3 國之間的談判已取得實質進展，達成協議的可能性不低。

值得注意的是，沙烏地阿拉伯與巴基斯坦於去年 9 月簽署的安全協議明文規定，對任一成員國的攻擊，將被視為對全體成員的攻擊，其設計模式被外界視為仿效北約《第五條款》的集體防衛精神。若身為北約成員國的土耳其加入，勢必引發外界對現行國際安全架構的重新評估。

沙烏地阿拉伯與巴基斯坦於去年 9 月簽署的安全協議明文規定，對任一成員國的攻擊，將被視為對全體成員的攻擊，其設計模式被外界視為仿效北約《第五條款》的集體防衛精神。 圖:翻攝自搜狐

分析指出，此一新型安全安排亦反映出部分美國盟友對華府安全承諾穩定性的疑慮。美國總統川普過去多次質疑北約義務的言論，使部分成員國開始尋求「去單一依賴化」的安全替代方案。土耳其被認為正是在此背景下，加快布局區域性安全合作。

土耳其戰略問題專家尼哈特・阿里・厄茲詹指出，若聯盟成形，三國可形成高度互補的安全分工：沙烏地阿拉伯提供雄厚財力，巴基斯坦具備核武、彈道飛彈與龐大兵力資源，而土耳其則擁有實戰經驗豐富的部隊與成熟的軍工體系。他直言，隨著美國優先保障自身與以色列利益，加上多起地區衝突的外溢效應，各國正加速建立新的安全機制，以重新劃分敵我界線。

巴基斯坦的彈道導彈發射車。 圖 : 翻攝自兵器世界觀

若土耳其最終簽署加入協議，亦象徵其與沙烏地阿拉伯關係的重大轉折。兩國過去曾為全球遜尼派影響力的主導權競爭多年，但近期明顯釋出和解與合作訊號。上週，土、沙兩國海軍軍官史無前例地在安卡拉舉行會議，被視為關係升溫的重要象徵。

不過，相關動向也伴隨爭議。社群平台 X 帳號 @Israelwaronhama 聲稱摩薩德情報指出，土耳其正協助伊朗政權鎮壓庫爾德示威者，並指土耳其總統艾爾段公開支持敘利亞對庫爾德及德魯茲少數民族採取軍事行動。上述說法尚未獲得官方證實。

另一方面，巴基斯坦近期也公開表態，在以色列傳出可能對伊朗採取軍事行動之際，伊斯蘭馬巴德「絕不允許任何勢力破壞伊朗穩定」。另有 X 帳號 @ZardSi 引述以色列方面說法稱，由於巴基斯坦軍方立場親伊斯蘭、親巴勒斯坦，以色列不希望巴基斯坦參與任何形式的加薩穩定或和平部隊。

巴基斯坦近期也公開表態，在以色列傳出可能對伊朗採取軍事行動之際，伊斯蘭馬巴德「絕不允許任何勢力破壞伊朗穩定」。 圖:翻攝自X帳號@Pakpulse247

在區域局勢層面，三國安全合作的討論，正值巴基斯坦與印度於 2025 年 5 月爆發短暫衝突、並隨後達成停火之後。同時，巴基斯坦與阿富汗關係持續緊張，安全壓力未減。

對此，俄羅斯高等經濟大學教授阿列克謝・波爾坦斯基提醒，目前三方協議仍處於諮詢與評估階段，外界尚難斷言土耳其已做出最終決定，但相關動向本身，已足以顯示區域安全秩序正在悄然重組。

