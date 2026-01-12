中東經濟轉型與臺商的機會

沙烏地阿拉伯。示意圖：Getty Images

張良任 / 兩岸發展研究基金會董事、前駐以色列、印尼特任大使

中東並不像亞洲、非洲，它不是一個洲的名稱，而是一個地緣政治的概念，以19至20世紀的歐洲為中心，根據地理距離的遠近來劃分。主要涵蓋亞西及北非的部分地區。它的定義與概念在不同的情況之下，有不同的指涉，但基本上包括阿拉伯半島七國、地中海東岸五國，巴勒斯坦，還有其他的亞西國家包括伊拉克、伊朗、土耳其、賽普勒斯及北非的埃及，一共有17個核心國家。

總體而言，中東地區經濟的發展呈現兩極化的特徵。就國家而言，擁有豐富石油的波斯灣產油國如沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、科威特等國累積了不少油元財富，目前正進行「去石油化」的產業轉型；另一方面，則是飽受戰亂、難民、通膨、基建落後、醫療不足的國家如伊朗、敘利亞、伊拉克、葉門等。就經濟而言，也呈現兩極化的現象，有些國家的國民所得很高，如卡達、阿拉伯聯合大公國；另有些國家經濟發展嚴重滯後，人民生活困苦，如葉門、伊朗、敘利亞等。

以色列是個特例，雖非產油國，不過在2009、2010年在地中海東部沿岸發現了兩處蘊藏豐富的天然氣油田，取名為Tamar, Leviathan，大幅降低對進口能源的依賴，對以色列國家安全也有很大的幫助。惟以色列的經濟跟其他中東國家大不相同，它依賴的是高新科技的研究、創新與開發，成為有名的創新之國(Start-Up Nation)。

中東2026年的重頭戲是推動大觀光簽證(GCC Grand Tours Visa)。它類似歐洲的申根簽證，旅客持有單一國家的簽證就可自由往返科威特、阿曼、巴林、卡達拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯六國。這個做法將大大減少以往簽證的不便，促進這些國家及地區「無國界旅遊」的發展，大幅度增加觀光的收益。

中東地區除石油外，其他天然資源貧乏，需進行經濟的轉型，2026年正是歷史的機遇年。很多地區正在進行經濟的轉軌軌，從傳統的石油依賴導向轉攻智能化、數位化、綠能化，建立智慧城市與交通系統。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國最具代表性，也最有野心與遠見。沙烏地王儲沙爾曼提出的「2030願景」(Vision 2030)，包括規模5000億美元的未來城(NEOM)、超高速鐵路、紅海周邊開發計劃以及2030首都利雅德世博會和2034年國際足總世界盃，另外也全力發展電動車、電競產業。沙烏地國家私營化中心(NCP)目前有超過175個尚待招標的項目，包括交通、醫療和教育基礎設施，處處是商機。

阿拉伯聯合大公國更是野心勃勃提出星門(Stargate)計畫，預定本年啟動。由OpenAI主導，輝達、微軟，思科、甲骨文等科技巨擘正投入數以億美元計的資金與當地公司合作，開發國家級數位主權基礎建設；為此需求必須建立數據中心、液冷技術、網路安全及AI運算平臺。建成之後成為全球規模最大的單一AI算力基礎設施，為方圓3200公里內的地區提供服務，接近全球一半的人口。

這兩個國家所需要的設備、技術在很多方面臺灣都可以提供，但我們的腳步太慢了。在沙烏地阿拉伯剛推出「2030願景」時，中國大陸的商人已經絡繹於途，奪得很多的標案。35家中國公司已在沙烏地阿拉伯開設區域總部，涉及基礎建設、新能源、新材料、電子科技及智能車輛等領域。2022年12月，中國國家主席習近平訪問沙烏地，雙方簽署了「全面戰略夥伴關係協議」，中國的企業在沙國投資綠色氫能、太陽能、信息科技與雲服務，交通、物流與房屋建設等。2025年5月美國總統川普風塵僕僕前往利雅德訪問，雙方簽署了天文數字的投資計劃，其中不乏臺灣廠商可以前往卡位的商機。

臺灣在AI產業方面的強項，包括全世界最先進的半導體製程與封裝、測試、AI伺服器全球供應鏈的中樞，關鍵零組件與整機組裝都站在世界的前沿；其他電動車零組件、充電樁設備、太陽能儲能系統都符合當地的需求，有潛在的大商機。

但根據經濟部國際貿易署的資料，到2025年10月臺商在沙烏地阿拉伯的投資金額只有14件，金額只有區區1.3億美元。主要投資項目是傳統的化學、機械、餐飲及電子，還未能對接沙國未來的需求。2024年臺灣對沙國出口總額9.3億美元，以汽車及零組件、電子產品、鋼鐵五金、機械工業、塑膠製品及合成纖維為主。臺灣產品出口到沙國還有有非常大的調整、成長空間。

臺灣對中東的研究面臨結構性不足的情況，專家少、規模小、語言弱、斷層多，關注缺，難以支撐政府政策與企業決策。這些臺灣的短版亟待改善。

臺灣提出新南向政策多年，現在是提倡「新中東政策」的時候了。■