中東美軍部署新型自殺無人機 仿伊朗「見證者」

記者廖子杰／綜合報導

美國中央司令部3日宣布，在中東成立「天蠍打擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike，TFSS），旗下包含美軍首支裝備仿伊朗「見證者」無人機的單向攻擊無人機中隊。

軍聞網站「Defence Blog」報導，中央司令部以9月新組建的「快速部署聯合特遣隊」（REJTF）為基礎，在中東成立「天蠍打擊特遣隊」，且設置首支單向攻擊無人機中隊，配備全名「低成本無人作戰攻擊系統」的「盧卡斯」（LUCAS）自殺無人機，增強駐紮該區域部隊肆應潛在威脅的能量。

中央司令部司令古柏上將表示，「天蠍打擊特遣隊」的建立，旨在加速新興技術於該部責任區內的部署時程，藉由發揚能力整合、軟體開發以及「科技外交」等優勢，展現美軍卓越的創新能力與實力，也能更快為第一線作戰人員和盟友提供先進裝備。

美方利用數年前繳獲的伊朗製「見證者」自殺無人機，透過逆向工程技術打造出「盧卡斯」，這是一款具擴展作戰範圍性能的自主系統，專為執行低成本精確打擊任務而設計，能運用彈射器、火箭助推起飛，或地面移動載臺等方式發射，有望強化部隊操作彈性與打擊戰力。