中東聯軍內鬨？沙國轟炸葉門港口 瞄準阿聯支援分離勢力的武器船

沙烏地阿拉伯12月30日轟炸葉門港口穆卡拉，目標是來自阿拉伯聯合大公國、裝有武器的船隻。圖為沙國電視台播出的船隻影像。美聯社



沙烏地阿拉伯30日轟炸葉門港口穆卡拉（Mukalla），瞄準數艘來自阿拉伯聯合大公國、裝有武器的船隻；沙國並嚴厲警告，認為阿聯的行為「極度危險」，與沙國結盟的聯軍也要求阿聯軍隊24小時內撤出葉門。

沙國轟炸阿聯運武船 打擊分離主義勢力

美聯社報導，這次攻擊可能鎖定「格陵蘭號」（Greenland）的船隻，這是一艘掛聖克里斯多福（St. Kitts）旗幟的滾裝船。

沙國國營通訊社發布一份軍方聲明，宣布這次轟炸行動，稱攻擊在船隻從阿聯東岸港口城市富查伊拉（Fujairah）抵達葉門之後。

廣告 廣告

聲明指出：「船員關閉船上的追蹤設備，卸下大量武器與戰鬥車輛，以支持南方過渡委員會的部隊。」

聲明補充：「考慮到這些武器構成迫切威脅，而且是一次威脅和平與穩定的升級行動，聯軍空軍於當天上午對穆卡拉卸載的武器與軍用車輛進行有限度的空襲。」

沙國國家電視台播出、疑由偵察機拍攝的影像顯示，裝甲車從船上經由穆卡拉移動到集結地。車輛類型與社群媒體上的影片相符。

根據美聯社分析的追蹤數據顯示，格陵蘭號22日在富查伊拉，28日抵達穆卡拉。第二艘船隻尚未辨識出來。

沙國轟炸起因於，受阿聯支持的分離主義武裝組織「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council）持續推進，引發情勢緊張。

聯軍兩大要角 沙國和阿聯可能反目成仇？

儘管沙國發出警告，但南方過渡委員會及其盟友仍發表聲明支持阿聯的存在，其他與沙國結盟的勢力則要求阿聯軍隊在24小時內撤出葉門。

此前沙國曾於26日對南方過渡委員會發動空襲，分析人士稱，此舉乃警告其停止推進，並撤出哈德拉茅省（Hadhramaut）與馬赫拉（Mahra）省。

這場衝突可能在葉門長達十年的戰爭中開闢新的戰線，由沙國領導的聯軍，可能會和原本一同打擊葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的阿聯反目成仇。

目前尚不清楚空襲是否造成人員傷亡。阿聯政府並未回覆美聯社的置評請求。

南方過渡委員會的亞丁獨立頻道（AIC）播出轟炸後的影像，但避免展示港口附近裝甲車受損的情況。頻道指出：「這種針對港口與民用基礎設施的無理升級，只會強化大眾要求採取決定性行動，並宣布成立南阿拉伯國家的訴求。」

「南方過渡委員會」是什麼組織？

「南方過渡委員會」主張脫離葉門政府，依據曾在1967年至1990年間獨立的南葉門領土範圍獨立。該組織2020年同意與時任葉門政府共組聯合政府，2022年加入中東聯合軍隊一同打擊青年運動。

但南方過渡委員會本月與政府軍決裂，並占領葉門哈德拉茅省一帶，沙國則出動戰機空襲其據點。

穆卡拉即位於哈德拉茅，這座港口城市位於亞丁（Aden）東北約480公里處。自葉門叛軍於2014年佔領首都沙那以來，亞丁一直是葉門反青年運動勢力的權力核心。

南方過渡委員會已將隸屬於沙國支持的「國家盾牌部隊」（National Shield Forces）驅逐，該部隊是聯盟中對抗青年運動的另一個組織。

南方過渡委員會的支持者已集會數日，支持呼籲南葉門再次脫離葉門獨立的政治勢力，與該組織結盟的勢力也日益頻繁地懸掛南葉門國旗。

葉門的反青年運動勢力30日宣布進入緊急狀態，結束與阿聯的合作，並下令境內所有阿聯軍隊在24小時內撤離。該勢力還對其控制領土內的各個邊境口岸、機場與海港實施為期72小時的禁令，沙國允許的人員除外。

葉門自2014年爆發內戰以來，至少造成15萬人死亡。青年運動除了和政府軍及聯軍作戰，也一度介入以哈戰爭，以支持哈瑪斯為由攻擊航經紅海的商船。

沙國和阿聯緊張升級、各方面互相角力

沙國轟炸葉門港口事件，也進一步加劇沙烏地阿拉伯和阿聯之間的緊張關係，兩國在經濟問題和區域政治方面競爭日益激烈，尤其是在紅海地區。

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國同為石油輸出國家組織（OPEC）成員，雖保持密切關係，但近年來在區域影響力與國際貿易方面也存在競爭。沙國特別尋求吸引外國公司離開杜拜，杜拜是長途航空公司阿聯酋航空（Emirates）的所在地，長期以來一直是外籍勞工的樞紐。

沙國和阿聯過去曾有邊界爭議，甚至在1971年阿聯建國之前就已存在，30日的空襲與最後通牒看起來是兩國數十年來最嚴重的對立。

沙國外交部30日發表的聲明，首次將南方過渡委員會的推進與阿聯直接連結。聲明指出：「沙國注意到姊妹國家阿聯採取的步驟極端危險。」

南方過渡委員會的盟友也隨即發表聲明，並未表現出退縮的跡象。

紅海另一個國家蘇丹的內戰也在升級，沙國與阿聯在蘇丹內戰中支持的勢力互為敵對。

另外，以色列已承認索馬利亞的分裂地區索馬利蘭（Somaliland）為獨立國家，這是30多年來第一個承認該國的國家。這引發了青年運動的擔憂，威脅要攻擊索馬利蘭境內的以色列勢力。

更多太報報導

夢幻組合「紫蘇葉包五花肉」吃不起了… 南韓菜價暴漲、這5種漲最兇

喜馬拉雅山垃圾問題難解 尼泊爾祭新規：12萬台幣押金改「清潔費」不退還

一夜之間拆光！巴拿馬拆除「華人150周年」紀念碑、中方強烈不滿