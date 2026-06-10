中東衝突點火油價 美5月CPI不妙？ 預估數據曝光

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中東衝突引爆能源危機，推升美國5月CPI年增率恐飆至4.2%，創下三年來最大漲幅。通膨再度超越薪資成長，迫使民眾動用存款度日，也讓聯準會今年降息的希望徹底破滅。

能源飆漲引爆通膨炸彈

根據路透社報導，美國勞工部即將於週三公布的5月消費者物價指數（CPI）預計將連續第三個月的強勁增長。經濟學家預測，5月CPI將月增長0.5%，年增幅度則預計從4月的3.8%大幅攀升至4.2%。這不僅是自2023年4月以來的最大年度漲幅，更顯示出高昂的生活成本正持續加重美國家庭的財務負擔。本輪通膨復燃的主因在於能源價格飆升。自美以兩國於2月底對伊朗發動襲擊以來，美國國內汽油價格一度暴漲超過50%。美國能源資訊署（EIA）數據顯示，5月份全美平均汽油價格上漲8.8%，達到每加侖4.60美元。

荷包縮水重創家庭消費

隨著物價漲幅再度超越薪資增長，越來越多消費者被迫動用儲蓄來維持日常開銷，這可能對今年下半年的整體經濟增長帶來實質壓迫。RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas對此指出：「通膨的總體增長將連續第二個月超越薪資增長。這意味著美國人的薪資實際上在縮水，如果這種情況持續下去，下半年的家庭消費將面臨嚴峻挑戰。」

聯準會政策陷入兩難

目前美國央行所追蹤的個人消費支出（PCE）物價指數等各項通膨指標，皆遠高於其2%的政策目標。雖然就業市場依然強勁，讓金融市場開始預期聯準會可能升息，但多數經濟學家認為緊縮門檻仍高。

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（封面示意圖／翻攝Pexels）

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