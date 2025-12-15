中東軍事衝突的歷史難題

很多人看到中東的新聞，映入腦海的可能就是駱駝、沙漠、穿著黑色長袍帶著頭巾只露出雙眼的婦女，穆斯林以及長年累月好像無休無止的的武裝衝突。

中東位於歐、亞、非三大陸之間，自古就是交通往來的中樞、文化交會的中心，糧食生產的重要產區。底格里斯河、幼發拉底河兩河流域肥沃新月地帶到約旦河一帶，這裡也是世界文化的搖籃地區，那裡出現過蘇美文明、巴比倫王朝、亞述王朝等。統治者來了一批又走一批，帶來不同的文化與宗教信仰；當然，也帶來不斷的殺戮征服。

中東持續不斷的戰亂，往往不是因為宗教本身，而是因為宗教被捲入歷史、政治、身分與地緣權力爭奪等多重網絡之中。

在中東，回教是絕大多數人的個人信仰，例如沙烏地高達97％，埃及約90％。回教更是族群認同的標誌，檢驗政治忠誠的標竿，也是國家合法性的來源。當宗教等於身分，或與政治正確畫上等號，對異教妥協就被視為大逆不道。

20世紀初，英、法殖民者在中東的遺緒是在劃分邊界時的隨意性，缺乏長期歷史發展所形成的自然地理邊界，無視宗教、種族、語言、族群分布，導致伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、約旦、土耳其等國邊境「你中有我、我中有你」的情況。其結果是每個國家內都是多宗教、多族群、多文化、多衝突的情況。

此外，區域強權如伊朗對抗沙烏地阿拉伯，就是利用什葉派與遜尼派的分裂，支持叛亂團體、民兵或政黨為其所用，如黎巴嫩的真主黨、葉門的胡塞組織及伊拉克民兵等。

大國勢力的角逐，尤其是英國、法國，美國、俄羅斯、土耳其、埃及也會分別支持不同宗派、政府或武裝團體，德魯茲人就是顯例。地方衝突夾雜複雜的國際因素，帶來更多的動盪與衝突，這些都不是宗教信仰之爭。

中東民主國家少，即使埃及、伊朗都有總統直選，但難以稱之為民主國家。巴勒斯坦的阿巴斯總統已90高齡，既不舉行總統大選，更不願意下台。由叛亂組織領導人搖身一變掌握敘利亞政權的夏拉仍面臨民主合法性問題。很多國家執政者貪腐、缺乏行政效率、經濟發展滯後、人民生活貧困，長期生活在難民營中，變成激進勢力的溫床。

政府常透過宗教身分尋求支持；反對者，也運用宗教化語言挑戰統治者。宗教就變成權力鬥爭的工具。

中東存在很多極端團體如「基地組織」、ISIS，他們利用宗教語言誇張歷史的傷痛，提供簡單的說法如歷史參與感、超越個人生命的意義、聖戰的榮耀等造成信徒與不信者的分隔，招募被邊緣化的青年為其所用。

中東衝突，表面上是信仰，實質上是權力；宗教是身分，政權才是目的；宗教是一面大纛，權力才是戰場。舉例而言，以色列與阿拉伯國家的衝突，其核心問題是領土與生存空間的爭奪，以及猶太復國主義與阿拉伯民族主義之間的對抗，基本上是一種猶太人與穆斯林之間的生存衝突。耶路撒冷是三教的共同聖地，長久以來其主權與管轄權的爭奪至為敏感，衝突的可能不能排除，但基本上不是宗教性質的衝突。又如1980年代伊朗與伊拉克的「兩伊戰爭」，雖然是不同的教派，但不是宗教戰爭。

中東的軍事衝突，有歷史遺留下來的多重因素，更現實的問題涉及國家的利益、資源的分配、民族主義及領導人的意識形態等因素，宗教主要是鞏固身分認同、維繫身分意識的工具或意識形態的外衣。（作者為兩岸發展研究基金會董事、前駐以色列、印尼特任大使）