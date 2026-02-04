中榮代刀案醫師恢復排刀 衛福部：外部調查持續、廠商也列名

台中榮總神經外科醫師疑似讓醫材廠商上手術台，院方上月停止3名醫師手術業務，但近期傳出已陸續在本月排刀。衛福部長石崇良今天（4）表示，由於院方內部調查已結束、程序上已做調整，開放醫師繼續執刀屬於內部管理。（王家瑜攝）

台中榮總神經外科醫師疑似讓醫材廠商上手術台，院方上月停止3名醫師手術業務，但近期傳出已陸續在本月排刀。衛福部長石崇良今天（4）表示，由於院方內部調查已結束、程序上已做調整，開放醫師繼續執刀屬於內部管理，至於醫師可能涉及《醫療法》部分，將由地方衛生局裁處，最重可能廢止醫師證書。

針對中榮案，石崇良今天受訪表示，此事分三個層面來看，第一是醫院評鑑部分，醫事司已要求醫策會於1月28日再次進行重點評鑑，針對開刀房管理、SOP等進行確認，確保不會再發生同樣的事情，詳細意見將在下周召開會議討論，再請院方調整。

第二是涉及密醫行為部分，醫院涉及《醫療法》108條，可能遭受停業或罰鍰，如醫師在現場，也涉及《醫療法》28-4條，最重可能廢止醫師證書，目前由地方衛生局調查中；廠商可能涉及密醫行為，已經由衛生局移送檢調。

第三部分是醫事司要求中榮提出調查報告，院方已經繳交，但後來又有新的影片，和調查內容有所出入，因此醫事司會組成調查小組進一步確認，並提出系統性改善作為。

石崇良補充說明，從醫院角度來看，調查已經結束了，且程序上做調整，包括門禁改善、人員訓練要求，這些已經做了調整，比如說明確規範要院長批核，院方認為已經調整完畢，因此開放醫師執刀，這屬於院方內部管理。

但石崇良強調，外部調查仍會進行。醫事司調查過程也將會同衛生局，如果查證屬實，廠商、醫院、醫師都有責任，涉及裁處包括停業、限制執業，或是送醫師公會懲戒等。

