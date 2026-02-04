中榮代刀案「3醫師已恢復手術」 石崇良：屬院方權責、下周公布評鑑結果

台中榮總神經外科先前遭爆料，科主任楊孟寅、科主任鄭文郁及醫師廖致翔等3名知名醫師，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進入手術房為病患執刀。院方要求3位涉案醫師在調查期間停止手術業務，但近日媒體接獲爆料指涉案醫師已經恢復排刀。衛福部長石崇良4日表示，台中榮總院方讓3名涉案醫師恢復排刀，屬於醫院內部管理範疇。衛福部已於1月28日完成中榮「再次重點評鑑」，預計下週提出報告要求院方調整改善。

中榮回表示，院內調查告一段落，院方認為排除特定廠商後，可讓涉案醫師重返手術台。（圖／Google Maps）

中榮回應表示，院內調查告一段落，雖然案件仍在司法與行政調查程序中，但院方認為排除特定廠商後，可讓涉案醫師重返手術台。石崇良下午出席衛教記者會時被問及此事，他說明就醫院角度來看調查已經結束，且程序上做調整，包括門禁改善、人員訓練要求、需院長批核等，院方認為已經調整完畢因此開放。

石崇良指出，這件事情的處理分三層面。首先是醫院評鑑部分，1月28日醫事司已要求醫策會邀集相關評鑑委員進行再次重點評鑑，主要針對整個開刀房管理、SOP的檢討進行確認，以確保不會再發生同樣的事情且符合病人安全基本要求，最快下週開會完成確認，再請院方改善或調整。

石崇良表示，若由廠商直接進行手術就涉及密醫行為，醫院涉嫌違反《醫師法》第108條雇用或容留密醫，可令停業或限制一部分業務範圍或罰鍰。 （示意圖／Pixabay）

其次是涉及密醫部分，石崇良表示，若由廠商直接進行手術就涉及密醫行為，醫院涉嫌違反《醫師法》第108條雇用或容留密醫，可令停業或限制一部分業務範圍或罰鍰。而醫師在現場明知卻容留這樣的行為，一樣涉嫌違反第28條之4，最重可廢止醫師證書，衛生局正調查當中並會進行後續處分。

石崇良說，最後，醫事司日前要求院方提出調查報告，但院方繳交之後又有報導流出影片，與其調查內容有所出入，這部分會再由醫事司組專案調查小組進行更進一步的調查確認，做系統性的檢討跟改善作為。至於廠商涉及密醫及刑責，衛生局亦已移送檢調。

