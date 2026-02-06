中榮代刀案2醫師各100萬、廠商50萬交保 檢方當庭抗告

涉嫌讓廠商進手術房的醫師楊孟寅、鄭文郁各100萬交保，檢方當庭抗告。（擷取中榮官網）





台中榮總爆出醫療器材廠商進入手術室「操刀」爭議，台中地檢署昨搜索中榮及涉案人員住處，依涉嫌違反《醫師法》及詐欺取財罪，聲押神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁及一名陳姓醫材廠商人員。台中地院今天（6日）裁定，2名醫師各以100萬元交保，陳姓廠商50萬元交保，檢方不服，已提起抗告；院方今上午也決議即刻停止2名醫師的手術業務，並各記1大過，院長傅雲慶也為此當場鞠躬致歉。

此案源於院內通報與檢舉，指在部分神經外科手術過程中，疑似有醫療器材廠商人員進入無菌手術區，甚至實際操作醫療器材或協助手術關鍵步驟，是否違反醫療專業規範及《醫師法》引發爭議。院方接獲通報後啟動內部調查，並先行停止相關醫師的手術業務，同時配合檢警單位進一步釐清責任歸屬。

據《蘋果新聞網》報導，檢方掌握一段尚未曝光的2023年手術室畫面，認定楊、鄭2名醫師確實違規讓廠商人員進入手術室禁區執行醫療行為，涉犯未具合法醫師資格執行醫療業務及詐欺取財等罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯與再犯之虞，昨晚當庭逮捕3人並向法院聲請羈押禁見。

案件隨後由台中地檢署接手偵辦，指派民生專組檢察官林芳瑜指揮調查。為保全證據並釐清案情，檢方日前出動4名檢察官，指揮調查局中機站，前往台中榮總神經外科辦公室、涉案廠商及相關人員住處搜索，並約談楊孟寅、鄭文郁2名醫師，以及一名陳姓醫材廠商人員到案說明。

本案已由台中市衛生局移送地檢署偵辦，檢方目前以「他」字案方向調查，並認為相關人員涉嫌違反《醫師法》，向法院聲請羈押楊、鄭2名醫師及陳姓廠商人員。法院稍早裁定，楊、鄭各以新台幣100萬元交保，陳姓廠商50萬元交保，3人均限制住居、出境及出海。不過，檢方已對裁定結果提出抗告，案件後續發展仍有變數。

針對醫師違規讓廠商進入手術禁區一案，院長傅雲慶今下午4點說明，院方已調閱2023年拍攝、近日流出的完整畫面，確認醫師楊孟寅、鄭文郁確實違法讓廠商進入禁區執行手術。院方上午隨即召開臨時院部會議，決議即刻停止2名醫師的手術業務，並各記1大過處分，同時安排代理醫師接手，確保病人權益不受影響。傅雲慶也為此事件當場鞠躬致歉。

傅雲慶進一步指出，院方將全面檢討並強化手術室管理制度，提出7項精進作為，包括：落實具名申請、嚴格審核程序，凡涉及手術室管制作業須報請院長或職務代理人核定；加強管理稽核、強化違失懲處、即時病安通報、完善教育訓練，以及精進廠商合約內容，避免類似事件再次發生。（責任編輯：王晨芝）

