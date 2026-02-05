中榮代刀爭議延燒》醫院評鑑該評什麼？兩位醫師從制度與現場 揭露台灣評鑑的結構性困境

台中榮總爆出疑似醫材商「代刀」爭議，事件仍在調查中，卻已引發外界對醫院評鑑與病人安全機制的高度質疑。（圖為示意，圖片來源／Renown Health YT截圖）

台中榮總近日爆出醫材商疑似「代刀」爭議，事件仍由地方衛生局與檢調單位調查中，卻已引發社會對病人安全與醫院管理的高度關注。更引發爭議的是，原本遭院方暫停手術業務的3名醫師，近日傳出已獲解禁、恢復排刀，讓外界質疑，在調查尚未釐清前即恢復手術，是否過於草率。

對此，衛福部長石崇良4日受訪時表示，是否開放醫師恢復手術，屬於院方的內部管理決定；衛福部則同步從「醫院評鑑、法律責任與後續調查」3個層面介入處理，其中針對台中榮總啟動的「重點評鑑」，最快將於下週提出結果報告。

石崇良指出，院方評估內部調查已告一段落，並完成多項管理調整，包括強化開刀房門禁、加強人員教育訓練，以及提高手術室進出與操作的核准層級，因此決定恢復醫師手術權限；但他也強調，若後續查證屬實，相關人員仍將依法處理，並不因目前的管理措施而免責。

在行政監督層面，石崇良表示，醫事司已要求醫策會針對中榮啟動「重點評鑑」，於1月28日完成實地作業，聚焦開刀房管理、手術流程與相關標準作業程序（SOP），檢視是否符合病人安全的基本要求，評鑑意見預計下週完成確認，並要求院方依結果提出改善。

台灣醫院評鑑制度長年被視為醫療品質的守門人，但隨著醫護過勞、病床壅塞、急重症人力流失等問題日益嚴峻，評鑑是否仍能發揮原本的功能，正面臨前所未有的質疑。

評鑑不是用來「分高下」：制度設計的根本誤解

從制度設計端到臨床第一線，越來越多醫師直言，現行評鑑不僅無法有效辨識醫療品質高低，甚至反而成為壓垮醫療體系的結構性負擔。

長期從制度層面檢視醫療政策的北醫心臟內科教授及主治醫師陳肇文，以及長期站在臨床現場的胸腔科醫師蘇一峰，接受《信傳媒》訪問時分別指出同一個核心問題：台灣把評鑑當成「排名工具」與「政策控制工具」，卻忽略了它應該只是「最低標準確認」與「制度引導」的手段。

陳肇文直言，社會長期存在一個關於醫院評鑑的迷思—醫療品質不是評鑑可以鑑別出高低的。無論評鑑再怎麼精細，最多只能確認醫院是否達到某個「一定標準之上」，卻無法真正用來排序誰比較好、誰比較差。

他指出，評鑑若要成立，前提是標準必須簡單、明確、透明，且能「放諸四海皆準」，否則在不同評鑑委員、不同醫院條件下，結果自然失去比較意義。這也是為什麼國際上多數評鑑制度，並不以「名額制」或「排名制」為目標，而是確認是否達標。

然而，台灣的醫院評鑑卻被賦予過多功能，不僅影響醫院聲譽，還連動院長去留、健保支付與行政資源分配，導致評鑑從「品質底線」變成「生存競賽」。

陳肇文以最為人熟知的「米其林評鑑」作為比喻。他指出，米其林星級制度的邏輯在於：凡符合一定標準者，就可以獲得一星、二星或三星，並不存在名額限制。這類評鑑不是要排擠誰，而是確認是否達到某個公認水準。

此外，為求公平，米其林評鑑「以匿名為主」，避免因人情、關說或事前準備而影響結果。這種評鑑方式特別適用於餐飲、飯店等服務業，因為必須實地觀察現場服務與實際作業，「且需匿名以免造假」。

評鑑一多再多，壓力全落在臨床

這樣的制度設計，在臨床端的具體後果，正是蘇一峰所描述的現實。

他指出，問題不只在於評鑑「嚴」，而在於評鑑「太多、太雜、太頻繁」。

目前台灣除了大型醫院評鑑，還有急重症評鑑、專科評鑑、PGY評鑑、護理評鑑等，一家中大型醫院同時承擔7、8種以上評鑑，導致「一年到頭都在準備評鑑」。評鑑尚未結束，下一個評鑑已經開始。

蘇一峰認為，這種碎片化、重複性的評鑑設計，顯示出制度沒有經過整體驗證與整合，只是不斷加碼要求。

評鑑期間，醫療品質反而下降？

更嚴重的是，評鑑非但沒有提升醫療品質，反而在評鑑期間實質干擾醫療運作。

蘇一峰指出，為了在評鑑時維持好看的護病比，部分醫院會在評鑑期間刻意空床，將平時9成以上的佔床率降到8成，「結果是評鑑期間病人更難住院，急診壅塞雪上加霜。」

他表示，大量人力被抽調去準備文書、補資料、應付查核，而非投入臨床照護，導致「名義上是為了品質，實際上卻讓病人更難得到照顧」。

這也呼應陳肇文的質疑：若一套制度在執行時，反而讓民眾實際感受到的醫療品質變差，那評鑑本身是否已偏離初衷？

蘇一峰指出，為了在評鑑時維持好看的護病比，部分醫院會在評鑑期間刻意空床，將平時9成以上的佔床率降到8成，「結果是評鑑期間病人更難住院，急診壅塞雪上加霜。」（圖片來源／freepik）

文書治國，卻看不到真正的問題

兩位醫師也不約而同指出，評鑑高度依賴書面資料，卻難以揭露結構性問題。

蘇一峰直言，評鑑資料多半是「準備得漂漂亮亮」，本質上仍是「隱惡揚善」，不可能主動揭露病床不足、人力崩潰或醫護過勞。

陳肇文則從制度面指出，台灣每年使用一套「未經檢定與驗證」的方法來評鑑，卻期待它能準確導引醫療發展方向，這在大數據時代本身就違反基本原則—Garbage in, garbage out。

「徒然勞民傷財而表面文章，真正的效益只是逼迫各醫院不分大小地域都要配合中央政策罷了。」陳肇文舉例，如配合國際醫療、提供偏鄉服務、AI智慧醫療建置等，這些都應由各醫院視本身大小及地方需求，量力而為，政府應以鼓勵及協助為主，而非硬性規定要求，以比較分數高低來無限上綱。

「看看歐美，日本，新加坡等，甚至中國大陸，他們政府沒有我們這套制度，難道他們就沒有頂尖醫院？他們醫院的醫療技術品質就比我們差嗎？」陳肇文質疑。

問題不在品質，而在人力與結構

在改革方向上，醫界都認同：台灣目前最大的問題不是醫療品質太差，而是醫護人力過勞與流失。

陳肇文指出，醫療是昂貴的、人力是有限的、壽命卻持續延長，醫療缺口只會愈來愈大。在這樣的背景下，評鑑的首要目的，應該是協助醫療體系轉型、平衡人力需求與維持醫院營運，而不是追求表面上的「評鑑成績」。

他直言，目前的好評「主要是拜健保的俗擱大碗——便宜，及來者不拒——包山包海不限制」。在價格低廉、給付廣泛的制度下，民眾滿意度自然很高。但他提醒，若詢問國內外醫療專家，對台灣醫療技術與品質的評價，「就遠不是那回事」。

蘇一峰則警告，若在醫療品質已達高水準的情況下，持續用高強度評鑑施壓，只會讓醫護過勞到臨界點，一旦人力崩壞，品質將直接從90分掉到70分，得不償失。

在醫護過勞與人力流失背景下，評鑑制度是否已從「品質底線」變成醫療體系的結構性負擔？（圖片來源／信傳媒編輯部）

醫院評鑑改革共識：減量、整合、分級

在具體改革方向上，兩位醫師建議：

第一，評鑑減量與整合。整合急重症、護理與醫療評鑑，避免重複查核，減少評鑑次數與人力浪費。 第二，目標分級而非一體適用。如陳肇文所建議，應區分「國際級傑出醫院」與「國內服務導向醫院」，設定不同評鑑目標，避免用同一把尺要求所有醫院。 第三，回歸資料導向與長期監測。以常態性資料蒐集、公開數據與多元評比取代一次性高密度評鑑，讓評鑑成為制度引導，而非短期動員。

衛福部將評鑑年限從4年延長至6年，確實回應了部分壓力，但在醫界看來，這只是第一步。真正的關鍵在於，政府是否願意正視評鑑的「結構性副作用」，並將改革重心從「控管醫院」轉向「留住人力」。

陳肇文感嘆，「事實上，我國這些年已透過全民健保對我國醫療行業及相關産業掌握了生殺大權。成也蕭何，敗也蕭何，就看主其事者的眼光、氣度、擔當及勇氣了。」醫院評鑑若繼續成為政治責任與行政績效的延伸工具，最終承擔後果的，仍是第一線醫護與等待醫療的民眾。

