中榮代刀醫師竟悄悄復工？石崇良撂重話：查證屬實最重廢止證書

[Newtalk新聞] 台中榮總爆發廠商違法代刀疑雲，風暴尚未平息，涉案的三名醫師近日竟悄悄恢復手術排程，引發各界譁然與擔憂病人權益受損。衛福部長石崇良今(4)日出面回應，強調讓醫師復工是醫院內部管理的行政裁量，但官方已祭出三路包抄，除了針對手術室管理的重點評鑑報告最快下週出爐，若查證屬實，涉案醫師將面臨廢止證書的嚴厲處分，絕不寬貸。

石崇良在出席中華民國血液及骨髓移植學會記者會受訪時，針對外界質疑為何在調查期間就急著讓醫師回到手術台他解釋，院方提出的理由是內部調查已經結束，並針對漏洞完成程序補強。中榮向衛福部回報的改善措施包含三點：

1. 全面強化手術室門禁管制。

2. 加強相關醫護人員的教育訓練。

3. 大幅拉高非醫護人員進出手術室的核准層級。

基於上述調整，院方才自行決定解禁。但石崇良語氣強硬地補充，這不代表沒事，後續一旦查出違法鐵證，所有涉案人員都必須接受法律制裁。

為了釐清手術室管理是否存在系統性崩壞，衛福部醫事司早已責成醫策會介入，並於1月28日突襲完成「重點評鑑」。石崇良指出，此次稽查核心鎖定開刀房進出人員管理、手術標準作業流程(SOP)及病人安全機制是否落實。評鑑委員的最終審查意見預計下週就會定案，屆時將強烈要求院方針對缺失項目進行整改，並視結果決定是否降級或懲處。

若調查確認有讓不具資格的業者動刀，法律後果將相當沉重。石崇良明確警告，這涉及嚴重的「密醫行為」，依據現行法規將有三層究責：

1.涉案業者：因直接觸犯刑法，目前已由地方衛生局移送檢調偵辦，面臨刑事訴訟。

2. 違規醫師：若明知且容留密醫執行醫療業務，恐違反「醫師法」第28條之4，最重將面臨廢止醫師證書，斷送執業生涯。

3. 醫院責任：若院方知情並容留未具資格者，依「醫療法」第108條，最高可處停業、限制業務範圍或高額罰鍰。

儘管中榮聲稱內部調查已完成，但石崇良坦言，官方對該份報告「尚未定調」。特別是近期流出的疑似現場影像畫面，內容與院方提交的書面報告有明顯出入，引發高度懷疑。為此，醫事司已另組專案調查小組深入追查，目的不僅要揪出管理制度的破口，更要釐清事件真相，確認相關人員應負的行政與法律責任，不讓內部報告成為推卸責任的擋箭牌。

