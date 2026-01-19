中榮代開刀案 北榮院長陳威明發聲力挺

台中榮民總醫院日前爆發神經外科醫師涉嫌放任醫材廠商人員進入手術室並參與手術的爭議，事件在近期因最新手術影片流出而持續延燒。影片內容顯示，廠商人員疑似直接操作器械，而主刀醫師僅在旁監督。對此，台北榮民總醫院院長陳威明今（19）日受訪表示，呼籲社會大眾客觀看待，該辦就辦，但相信這樣的案例是少數，大多數醫護仍相當守法且競競業業。

影片新事證爆出後，台中榮總已發布緊急聲明，強調將依法嚴辦，目前已停止涉案3名醫師的手術業務，並免除其中2名科主任的行政主管職務。

陳威明籲：莫因少數個案打擊士氣

台北榮民總醫院院長陳威明指出，中榮一向管理嚴謹，是國內非常努力且優秀的醫學中心。針對此次代刀疑雲，陳威明重申這應屬於「個案」，他強調院內99%以上的醫師與同仁都是守法且兢兢業業地遵守各項規範。

陳威明說，若調查結果屬實，院方管理階層一定會嚴格面對，該辦就辦，但在真相釐清之前，希望外界不要因為少數人的行為而全面打擊醫療團隊的士氣。他特別提到，農曆新年將至，醫護人員仍需持續守護國民健康，希望能得到社會更多的溫暖與鼓勵。

心盼中榮「痛定思痛」強化制度落實

陳威明表示，台中榮總是中部地區唯一的公立醫學中心，長期以來肩負著照顧大量病患與緊急醫療的重要責任，對中部醫療網的穩定至關重要。他相信中榮院方會從此次事件中「痛定思痛」，進一步檢討並強化現有的管理制度。他希望這場風波能盡快釐清真相、早日落幕，讓醫護同仁能回歸專業，在更健全的制度下守護民眾健康，相信未來中榮一定會做得更好。

衛福部部長石崇良態度強硬

相較於醫界同儕的溫情喊話，主管機關則展現了極為強硬的態度。衛福部部長石崇良今日針對此事則說，新流出的影片與中榮早前的初步報告「出入甚大」。影像中已明顯看到非醫事人員直接執行醫療行為，這嚴重違反醫療法規，案子將採取「嚴查嚴辦」原則，並交由地方衛生局移送檢調單位偵辦刑事責任。

此外，石崇良也拍板定案，衛福部將成立專案小組進行內部調查，並規畫在今年7月前正式推出「開刀房相關指引」。這套新指引未來將納入醫院評鑑的必檢項目，透過制度強制約束，防止醫材廠商跨越醫療紅線。