中榮傳藏密醫 石崇良頻喊不可思議！令一周提報告、擬重新醫院評鑑 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總被媒體爆料，有多名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進開刀房操刀，時間至少三年以上。衛生福利部部長石崇良今（7）日在立法院回應媒體詢問時，說了重話，強調醫學中心發生這樣事情「我覺得不可思議！」，會調查清楚、釐清相關責任，並要求台中榮總一周內提出報告說明，若醫院管理上有很大的問題，甚至不排除重新醫院評鑑。

根據《CTWANT》爆料報導指出，台中榮總有多名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進開刀房執刀內視鏡手術，時間至少三年以上，疑似受影響病人多達上百人，醫師則在一旁納涼觀看。

石崇良今在立法院備詢，被媒體追問時，直呼在醫學中心裡面發生這樣的事情，我覺得不可思議，我們會來調查清楚，釐清相關責任，怎麼可能發生這種事情。

石崇良說，衛福部會進入調查，這等於容留密醫，涉及密醫行為，按照《醫師法》第二八條規定，這要移付刑事調查的，是有刑事罪的；至於醫院管理上有沒有出問題，也會一併介入調查，這個一定要嚴正處理，衛福部很快會請台中榮總一周內就要有報告出來，要求院方說明發生什麼事情，若查證屬實，一定要究責。

石崇良表示，如果這是管理上很大的問題，甚至要重新醫院評鑑，在一個醫學中心裡面發生這樣的事情，非常、非常的不應該。但還是要釐清，看看是否確實有這樣的事情，勿枉勿縱。

面對外界傳言類似狀況其實是醫界常態，在醫師還不熟悉新技術、新醫材時，常由廠商代為操刀。石崇良強調，新的技術導入時，當然有學習的階段，他舉達文西手術為例，一般要先上模擬機，才會進入到實際人體操作，有些甚至要先進行動物操作，但醫療複雜度落差不同，有些醫材只是小改變，不用再上課，可若落差較大者，就要有特殊的訓練之後才能夠執行，但對病人、民眾權益都要保障，衛福部會細部了解，再給社會大眾一個交代。

衛福部醫事司則表示，衛福部今會發函台中市衛生局去查，如果查證屬實，真有廠商開刀，開刀的人就是密醫，按《醫師法》第二八條規定，有刑責，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣三十萬元以上、一百五十萬元以下罰金；院方也逃不過重罰，醫療機構容留密醫進行醫療業務，可處五萬以上、五十萬以下罰鍰，同時視違反科別及服務項目，可以給予一個月以上、一年以下的停業處分，最重還會廢止開業執照。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

