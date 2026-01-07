中榮名醫爆放無照醫材商進手術房執刀「自己一旁看戲」 當事人7字回應

台中榮總神經外科遭爆，兩名科主任與一名網紅醫師過去3年在未經病患同意下，放沒有醫療執照的醫材商業務進手術房執刀，引發軒然大波。（圖／Google Map）

台中榮總神經內科爆出醫療醜聞，3名醫師涉嫌長期放任無照醫材廠商進入手術室執刀，上百名病患在不知情的狀況下「被更換」執刀醫師，時間長達3年，不僅震驚醫界，衛福部也發函要求徹查到底，遭指控的其中一位醫生則在臉書回7字。

據了解，神經內科3名醫師包括楊姓、鄭姓科主任以及一名擁有5.6萬粉絲的廖姓網紅醫師，遭爆料過去3年放任沒有醫護執照的醫材廠商業務進入手術室執刀，進行內視鏡手術，不僅未經病人同意，自己還在一旁雙手抱胸觀看，照片也被拍下，時間長達3年，至少180名病患受害。

衛福部長石崇良得知此事，直言難以置信，表示將會立刻發函要求醫院徹底調查，一周內提出調查報告，強調密醫行為依醫療法得移付刑事調查，若查證屬實不排除重新評鑑，醫師也依法移付懲戒或依醫師法咎責，最重可處5年以下有期徒刑，併科30萬元以上150萬元以下罰金，院方也得罰5萬以上50萬以下罰鍰，違反規定的科別、服務項目或門診等，處1個月以上1年以下停業處分，最嚴重會廢止開業執照。

遭控訴的廖姓醫師則在臉書粉專PO文「醫院內鬥真可怕」，還PO出LINE對話「台中也是spine（開脊椎）要做主任嗎？你們這些開腦的好弱」，笑稱這是自己看過最值白的評論，疑似按指與院內主任大位之爭有關。

