中榮嘉義分院攜手長照 C 據點 守護榮民(眷)長輩牙齒」健康

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】健康的腸胃得有健康的牙齒，中榮嘉義分院近日於嘉義縣水上鄉三界村長照C 據點辦理系列「口腔照護講座」，由鍾素妮老師授課，透過活潑、生動的教學方式，帶領榮民(眷)長輩從口腔基礎知識到實際操作，全面認識口腔構造與清潔技巧。其中，82 歲的榮眷陳奶奶分享，過去刷牙常感到吃力，經過課程學習後，不僅掌握正確刷牙方式，回家也會繼續練習，照顧好自己的口腔健康。

中榮嘉義分院家醫部主任陳怡成表示，鍾素妮老師利用大型口腔模型說明口腔構造，並示範健口操動作，引導榮民(眷)長輩一同練習，以增強口腔肌群力量並促進吞嚥功能，在實作教學環節，鍾老師逐一指導長輩使用牙刷與牙線棒，練習貝氏刷牙法。現場多為 80 歲以上長者，部分配戴活動假牙，但大家仍專注觀察鏡中動作，耐心練習每個步驟，老師也貼心陪伴個別長輩加強指導，協助調整刷牙角度與力道，課程最後透過牙菌斑顯示劑檢視刷牙成效，讓長輩清楚了解清潔成果與需加強之處。

陳怡成主任指出，隨著年齡增長，長者常因牙齒磨耗、假牙配戴不適或口腔肌力下降，影響咀嚼與吞嚥功能，進而影響營養攝取與整體健康，此次透過講座方式，讓長輩重視每日正確刷牙、使用牙線清潔牙縫，透過持續的口腔健康教育與陪伴式教學，期望協助長輩建立可長期維持的自我照護習慣，讓口腔健康成為高齡生活品質的重要基礎，落實「從齒開始」的全人健康照護理念。

圖說：中榮嘉義分院攜手長照 C 據點，帶領榮民(眷)長輩從口腔基礎知識到實際操作，全面認識口腔構造與清潔技巧。（圖：劉芳妃翻攝）