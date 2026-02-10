中榮嘉義暨灣橋分院白河榮家及嘉義榮服處 春節前夕慰問住院榮民

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】臺中榮民總醫院嘉義分院農曆春節前夕，表達對住院榮民長輩的關懷，院長陳正榮特別偕同護理部張蘭英主任、社工室主任陳麗圓、護理部及院內同仁，聯袂白河榮譽國民之家主任姚辰蕙及其團隊，前往院內病房及加護病房慰問住院榮民，致贈節慶慰問金，並獻上誠摯的新春祝福與關懷，讓住院長輩在佳節前夕感受到溫暖陪伴。

此次慰問行程中，院長陳正榮與姚主任等一行人深入病房逐一探視，親切與長輩話家常，細心詢問身體狀況及生活起居，並鼓勵住院榮民安心治療、保持信心，現場互動溫馨熱絡，展現醫院與榮家對榮民長輩的細緻照護與重視。

其中，現於加護病房治療的76歲榮民解爺爺，因獨居身份，日前在家中突發暈倒，所幸鄰居及時發現並緊急送至臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院救治，經醫療團隊診斷為腦梗塞（腦中風），目前持續於加護病房接受治療。院方在了解張爺爺身分為白河榮家就養榮民後，立即與榮家密切聯繫，共同掌握後續照護需求，提供完善醫療與支持。張爺爺在慰訪時感動表示，嘉榮醫療照護非常用心，真的很感謝院長和榮家的用心。一句真摯的感謝，也讓在場同仁深受感動。

此外，灣橋分院護理之家一位78歲的榮民洪爺爺，因農曆年前家庭照顧資源中斷，經「安心御老專案」入住灣橋分院護理之家。院方在院長陳正榮的關心下，立即由林耘德主任安排醫療團隊完成完整評估，言即安置銜接後續生活照護及心理支持，確保榮民(眷)在安全、舒適且受尊重的環境中居住。護理之家護理長黃怡菁表示，洪爺爺入住後認知與情緒狀態穩定，能清楚表達自身需求，並在農曆年前得到特別的心理與情緒支持，讓長輩能安心迎接新年，也充分展現嘉灣榮院對榮民長輩細緻入微的關懷。

臺中榮民總醫院嘉義分院院長陳正榮表示，農曆春節是華人社會最重要的傳統節慶之一，對於因病住院、無法返家與親人團聚的榮民（眷）長輩而言，更需要醫療團隊與榮家同仁主動陪伴與關懷。本院與白河榮家、嘉義榮服處攜手深入病房慰問，不僅是節慶祝福，更希望透過溫暖的問候與支持，讓住院榮民(眷)在治療期間感受到退輔會及醫院、榮家、榮服處的關心與共同營造溫馨愉悅的醫療照護環境。

陳院長進一步指出，嘉義暨灣橋分院將持續秉持「照顧榮民、關懷至上」之精神，從急重症醫療照護、住院支持、社工服務到生活協助等多面向持續精進，並結合榮家資源強化照護網絡，全面提升榮民（眷）健康照護品質，讓每一位退役官兵在晚年都能獲得安心、有尊嚴且具品質的照顧。（圖：劉芳妃翻攝）