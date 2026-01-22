中榮嘉義暨灣橋分院與長庚科大簽署合作MOU 啟動護理人才培育計畫

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】強化護理人力培育、縮短學用落差，臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院與嘉義長庚科技大學正式簽署合作意向書（MOU），由中榮嘉義暨灣橋分院副院長王作仁與嘉義長庚科技大學校長范君瑜代表簽署，雙方攜手推動護理臨床實習、產學合作與人才共育計畫，打造護理人才從校園到臨床的無縫接軌培育模式，為區域醫療體系注入穩定新血，回應當前護理人力短缺與臨床能力養成的迫切需求。

中榮嘉義暨灣橋分院護理部主任張蘭英表示，本次合作內容涵蓋臨床實習、暑期工讀、護生志工服務、「最後一哩路實習」及產學合作共育計畫，建構護理學生從在學階段銜接至就業發展的完整培育機制，讓學生能於不同學習歷程中逐步累積臨床經驗與專業信心，落實學用合一的教育目標。其中，「最後一哩路實習」為合作一大亮點，護理學生可於畢業前即進入嘉義暨灣橋榮院臨床單位進行實務訓練，提前熟悉臨床工作流程與團隊運作模式，未來若錄用至本院任職，將可縮短試用期與適應時間，提升臨床即戰力，協助新進人員更快融入臨床團隊，進一步確保臨床照護品質。

張蘭英主任進一步指出，此一培育模式可讓護理學生循序漸進融入臨床團隊，在實務中建立自信與專業認同，有助於提升未來留任率與專業養成深度，讓醫院能提早培育具潛力的核心護理人力，形成正向循環的人才培育機制。

臺中榮總嘉義暨灣橋分院院長陳正榮表示，此次與長庚科技大學的合作，是本院推動護理人力永續發展的重要里程碑，透過多元銜接與「最後一哩路」制度設計，不僅能有效提升新進護理人員的臨床適應力，也有助於強化照護品質與病人安全，為醫院長期人力穩定奠定良好基礎，雙方期盼透過此次產學合作平台，發揮「強強聯手」效益，培育具備臨床即戰力與長期發展潛力的護理專業人才，進一步強化雲嘉南地區醫療人力基礎，為區域醫療品質與病人安全提供更穩固的支持。

圖說：臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院與嘉義長庚科技大學正式簽署合作意向書（MOU），由中榮嘉義暨灣橋分院副院長王作仁與嘉義長庚科技大學校長范君瑜代表簽署，雙方攜手推動護理臨床實習、產學合作與人才共育計畫，打造護理人才從校園到臨床的無縫接軌培育模式。（圖：劉芳妃翻攝）