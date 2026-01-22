中榮埔里分院園區綠意盎然 營造幽雅就醫環境

中榮埔里分院園區老梅樹綻放花朵。(院長張仁義提供)

隨著春季來臨，臺中榮民總醫院埔里分院院區內多種樹木相繼展現季節風貌，老梅樹綻放花朵、美人樹果實成熟後棉絮高掛枝頭，停車場周邊的小葉欖仁樹亦呈現整齊雅致的樹形，為院區增添綠意與生機，營造舒適、安定的就醫環境。

中榮埔里分院長張仁義表示，院區內老梅樹於近期進入花期，白色花朵點綴枝頭，展現春日清新氣息；美人樹果實自然裂開後所形成的棉絮隨風輕揚，成為園區內醒目的自然景觀；而停車場周邊廣植的小葉欖仁樹，枝葉層次分明，不僅提供遮蔭效果，也使整體空間顯得幽雅有序。

院方表示，醫療環境除專業醫療服務外，舒適的空間氛圍亦有助於病患及家屬情緒安定。中榮埔里分院長期推動院區綠美化與環境維護，透過自然景觀的妥善管理，打造結合醫療品質與人文關懷的療癒場域，期盼為民眾提供更友善、安心的就醫體驗。