▲中榮埔里分院物理治療師走入機構，指導彰化榮家高齡長者復能訓練。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化榮家長期安置退役榮民及高齡住民，許多長者因年紀漸長、活動力減退，加上慢性疾病影響，出現明顯下肢肌力不足與步態不穩等情況，進而增加跌倒風險。為預防高齡長者因下肢肌力退化導致跌倒受傷，彰化榮家持續推動高齡友善照護，結合臺中榮總埔里分院醫療資源，由物理治療師每月定期至榮家，進行一對一評估與復能指導。

埔榮物理治療師許文嘉表示，針對有下肢無力等跌倒高風險之高齡長輩進行個別化健康訪視與運動指導，訪視內容涵蓋肌力、平衡、步態等基本功能評估，並依每位長輩個別狀況提供居家運動訓練建議，例如坐姿抬腿、站立平衡訓練、坐姿核心肌群相關訓練等，協助長者維持或增強下肢肌群功能。此外，物理治療師也會指導照服員如何協助住民進行安全活動，並與護理人員合作，追蹤個案改善狀況。

廣告 廣告

許文嘉分享，透過定期訪視與量身打造的運動訓練，讓長輩在熟悉的生活環境中恢復信心，減少跌倒風險，提升自我照護能力。多數住民在接受個別化指導後，表達對於治療師的專業與親切態度深感安心，也更願意主動參與運動訓練。住民王大哥因下肢肌力減退導致曾數度跌倒，在接受物理治療師訪視及建議自我肌力訓練項目至今兩個月後，已能增加短距離行走趟數且肌力及平衡感未再減退，王大哥相當感謝治療師的耐心訪視，讓他重拾行動力，也降低了受傷的風險。

彰化榮家主任蘇再勝表示，物理治療師投入機構不僅強化住民個別復能介入，實踐在地老化與整合照護的核心理念，深獲榮家爺爺奶奶與工作人員肯定，亦促進長照機構與醫療資源之間的連結，透過這項長期而穩定的合作，不僅讓榮家住民感受到醫療照護的用心，更能展現整合照護的跨域合作典範。