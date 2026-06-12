中榮埔里分院護理之家悠遊走訪竹山 共享溫馨時光

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中榮為住民與家屬留下了一段溫馨難忘的時光。（圖：院方提供）

▲中榮為住民與家屬留下了一段溫馨難忘的時光。（圖：院方提供）

為促進住民社區參與、增進家屬互動交流，中榮埔里分院附設精神護理之家舉辦郊遊活動，帶領住民及家屬前往竹山鎮農會農特產展售中心及東草屯休息站，共同享受輕鬆愉快的春日時光。

住民們帶著滿心期待心情搭乘復康巴士出發，抵達竹山鎮農會農特產展售中心，受到現場工作人員熱情迎接，並貼心準備高山茶供大家品嚐，住民與家屬邊喝茶邊參觀各式農特產品，從近期熱門的農會烤玉米、在地特色的竹筍餅與烏龍茶餅及伴手禮都相當受到歡迎。

廣告 廣告

大家也以實際行動支持臺灣在地農業產品，一行人前往農會旁的「竹山好農」參觀及購物，現場提供奶茶、咖啡燕麥飲及多樣試吃點心，讓大家在輕鬆自在的氛圍中享受購物樂趣，許多住民拿著自己挑選的農產品彼此分享討論，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。

住民們看見九九峰壯麗山景，紛紛與家屬及工作人員一起拍攝大合照，留下珍貴回憶，除此之外，休息站內的新式免治馬桶也成為意外亮點，不少住民第一次接觸會發熱的馬桶坐墊與多樣功能，好奇地研究各種按鍵，現場充滿驚喜與笑聲，成為此次旅程中令人印象深刻的小插曲。

康芯家園表示，透過戶外郊遊活動，不僅能增加住民與家屬互動機會，也有助於住民舒緩情緒、提升生活樂趣，未來將持續規劃多元化活動，陪伴住民走入社區、拓展生活經驗，創造更多溫暖且珍貴的回憶。