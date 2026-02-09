中榮埔里分院養樂居 員工家庭日 小小訪客感受滿滿關懷與驚喜 - https://www.watchmedia01.com

▲院長特別停下繁忙工作，以親切的笑容迎接這群小小訪客。（圖／朱真如護理長提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】臺中榮民總醫院埔里分院附設護理之家日前舉辦「員工家庭日」活動，以促進員工親子互動、增進家庭成員對長照機構工作的了解， 8 位小小訪客首次踏入院區，展開了一段充滿驚喜、笑容與溫暖的探索旅程。

▲院長親民、溫和的形象讓孩子們毫不拘束。（圖／朱真如護理長提供）

活動一開始，小朋友們跟著家長參觀院區環境，從門診、護理部到養樂居，沿途不時傳來孩子的驚嘆聲，當隊伍來到院長室時，院長特別放下繁忙工作，以親切的笑容迎接這群小小訪客。院長親民、溫和的形象讓孩子們毫不拘束，其中一位小朋友還主動將自己的零食分享給院長，讓現場氣氛瞬間變得更溫馨愉快。

▲護理部主任貼心安排並贈送小朋友點心。（圖／朱真如護理長提供）

緊接著在護理部主任的貼心安排下贈送小朋友點心，小朋友們好奇探索爸爸媽媽的工作環境，更分享與父母在家中相處的點點滴滴，一句句童言童語，讓員工們心中充滿成就與感動。下午時光則由養樂居的明星—陪伴犬「養樂多」接力登場，這隻金毛帥氣又溫柔的陪伴犬成為孩子們的焦點，陪著大家度過最療癒的親子時光；孩子們摸著牠、餵牠零食、跟牠合照，笑聲在長照大樓迴盪不止。

▲陪伴犬「養樂多」陪伴小朋友度過快樂時光。（圖／朱真如護理長提供）

許多同仁在活動後分享：「孩子終於知道爸爸媽媽每天在做什麼了。」「能邀家人來看看我們的工作環境，我覺得很有意義。」「工作時可以隨時看到孩子，今天特別感到安心與開心。」不僅拉近親子距離，也加深家屬對醫護與照護工作的了解與支持。小朋友們也留下滿滿心得：「養樂多好可愛！」「想再來找院長伯伯玩！」「我以後也想像媽媽一樣幫助別人！」孩子眼中亮晶晶的回饋，就是最珍貴的肯定。

此次家庭日活動不僅讓同仁在忙碌的醫療照護工作中獲得喘息，更讓孩子親身體驗醫療院區的溫暖、人情與團隊合作精神。養樂居表示，未來將持續規劃更多員工關懷與家庭支持活動，打造更幸福、更友善的醫療工作環境。