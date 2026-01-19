中榮密醫新影片流出 衛福部成立調查小組

▲衛福部長石崇良回應中榮事件，表示會重新成立專案小組調查。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台中榮總爆出3位醫師違規讓廠商進入手術室執刀，原先中榮的調查報告結果表示，廠商進入手術室並無進行醫療行為，但後續影片流出，疑似顯示廠商執刀的畫面。衛福部長石崇良表示，因調查報告及新的影片有出入，會盡快成立專案小組重新檢視；同時衛生局也已將案子移送檢調。

針對中榮爆出密醫事件，經過一週調查，中榮原先報告結果顯示，有3位醫師讓廠商進入手術室但並未報備，也強調沒有進行醫療行為，但根據媒體報導，有影片顯示是廠商執刀新事證。

廣告 廣告

中榮表示，因新影片高度懷疑廠商執刀，會全力配合衛福部、台中市衞生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。同時決議，調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。至於涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果，而神經醫學中心主任即日起由業務副院長。

廠商進手術室執刀 石崇良：中榮調查結果與新影片有出入

衛福部長石崇良今（19）日說出席立法院第11屆第4會期司法及法制、衛環委員會第2次聯席會議，審查行政院函請審議「衛生福利部組織法第二條、第五條及第八條條文修正草案」。

會前接受媒體聯訪時，石崇良說明，上週有新影片流出，疑似是廠商直接進入手術室替患者執行手術，這也嚴重違反醫療法規，依照醫師法違反密醫罪，請衛生局將案子移送檢調。

石崇良說，因為中榮送至衛福部的報告指稱，沒有涉入醫療行為，但新流出的影片與報告結果有出入。他強調，這個案子一定會嚴查嚴辦，同時會納入醫院評鑑要求。

而內部調查會組成專案小組重新檢視。至於開刀房指引部分，石崇良表示，會由醫事司召集相關專家、專業學會等，因應實務需求、確保病人安全狀態，3個月至半年時間擬定，最慢7月會完成。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

被爆疑放任無照廠商執刀！台中榮總做出4決議 3醫停止手術業務

中榮爆密醫？衛福部曝初步內容：醫師「有1問題」

不只一家？台中榮總遭爆廠商進刀房執刀3年 醫療圈：公開的秘密