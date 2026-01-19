中榮廠商代刀影片曝光打臉院方 衛福部怒斥嚴重違反醫療法規





【NOW健康 編輯部／整理報導】台中榮總三名神經外科醫師放任無醫師資格的醫材商至入手術室，甚至執行手術，引發批評。立法委員林淑芬痛批，這起爭議像鬧劇，廠商「代打執刀」傳聞多時年，許多醫院也有類似情況，但衛福部卻毫無作為。衛福部長石崇良表示，此事相當嚴重，已請台中市衛生局將此案移送至檢調，依「醫師法」第28條密醫罪，移付刑事調查。



廠商在手術室動刀影片隨即曝光 直接打臉台中榮總



該事件遭媒體爆料後，衛福部要求台中榮總於一周提出檢討報告，該院於上周四提交報告，坦承三名醫師未依規定登記報備，讓廠商進手術室，各記申誡一次，強調「廠商未執行醫療行為」。

不過，廠商在手術室動刀影片隨即曝光，直接打臉中榮，也讓衛福部無法接受院方說法。石崇良表示，影片證實，確有廠商直接為病人執行手術，嚴重違反醫療法規，已經要求台中市衛生局將此案移送至檢調，將依「醫師法」第28條的密醫罪，移付刑事調查。衛福部將組成專案小組，重新檢視此案，小組成員包括衛福部外部委員及專家、台中市衛生局等，嚴查、嚴辦。



林靜儀要求健保署追回給付 醫護爆料中榮廠商執刀行之有年



衛福部次長林靜儀表示，如果此事證實由非醫師執刀，除依醫師法處理，也違反全民健康保險法等部分，將請健保署深入調查，除了追回健保給付，並依法懲處。



林淑芬指出，中榮放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，院方於第一時間否認「醫療廠商沒有執行手術」，直至後續流出影片，才又做出新的懲處。許多醫護人員於社群網站貼文，指稱醫材廠商業代、助手在手術房執刀，這已行之有年，甚至比醫師還要上手，且不只神經外科，骨科也為數不少。



林淑芬批醫醫相護失職 並建議建立「吹哨者保護機制」



林淑芬批評，廠商業代「代打執刀」似乎成為常態，開刀房內所有人都知道是廠商執刀，只有病人不知道，這代表衛福部失職，沒有實際作為，建議儘速建立「吹哨者保護機制」。



此外，中榮三名醫師遭院方記上申誡，醫事司長劉越萍以「記申誡對從小到大都是資優生的醫師來說，是一件很丟臉的事情。」來面對處分放水的質疑聲浪。對此，林淑芬批「這樣的心態簡直是醫醫相護，完全忽視病患權益。」



