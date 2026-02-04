中榮廠商代刀案》院方讓涉案3醫恢復手術 石崇良發話了

台中榮民總醫院日前爆出神經外科醫師疑似讓醫材廠商人員違法代為執行手術，引發社會高度關注。儘管案件仍由司法與行政機關調查中，但近期傳出涉案的3名醫師已陸續恢復手術業務，引發外界質疑院方懲處是否流於形式。衛福部長石崇良表示，院方在調整門禁管制與完成人員訓練後開放手術，屬於醫院內部的管理決策，但衛福部對於院方先前提交的調查報告仍持保留態度。

院方稱調查告一段落 排除爭議廠商後恢復醫師職務

根據台中榮總的最新處置，院方認為內部調查工作已初步完成，相關報告也已移送權責單位辦理。經過院部會議決議，自2月初起，除了涉及該爭議廠商的手術項目外，恢復鄭文郁、楊孟寅、廖致翔等3位神經外科醫師的其他手術業務。

院方對此解釋，目前已強化手術室門禁管理，將廠商技術人員進入開刀房的核准權限提高至院長層級，並對涉案醫師未盡督導責任部分予以行政處分，認為在調整管理流程後即可讓醫師重返崗位。

衛福部啟動重點評鑑

針對中榮恢復涉案醫師手術業務的舉動，石崇良表示，在行政管理層面上，衛福部已於1月28日要求醫策會邀集評鑑委員，前往台中榮總進行重點評鑑。此項評鑑專門針對開刀房管理及SOP檢討進行確認，以確保病人安全符合最基本要求。

石崇良指出，詳細的評鑑意見將於下週會議確認，屆時會正式要求院方針對缺失進行系統性的調整與改善，醫院評鑑的結果將直接影響對該院管理效能的評價。

法律層面查辦密醫行為

石崇良指出，本案核心涉及「密醫行為」，若查證屬實由廠商直接動刀，法律責任將分為三個部分追究。在醫院端，若違反《醫療法》第108條容留不具醫師身分者執行醫療業務，可處停業、限制業務範圍或罰鍰。在醫師端，若明知且容留此類行為，則涉及《醫師法》第28條之4，最重可廢止醫師證書。至於涉案廠商，因涉及《醫師法》刑責，已由地方衛生局移送檢調單位。

石崇良強調，相關行政懲戒將由衛生局進一步調查確認，不會因醫院內部恢復職務而停止。

衛福部將重組小組調查真相

石崇良說，雖然台中榮總已向衛福部提交內部調查報告，但根據隨後流出的影片顯示，涉案醫師在手術期間未穿無菌衣且雙手抱胸，與院方報告內容似乎存在落差。為此，醫事司將再組織專門的調查小組，針對該事件與報告內容進行二次確認，並釐清事件背後的真實情況與系統性違失。

石崇良表示，衛福部將秉持 被害人與病人安全的大原則，從速查明真相，確保醫療體系的職業紀律與就醫環境的安心感。