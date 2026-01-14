中榮廠商替醫師開刀爭議 台大院長發話了

台中榮民總醫院日前爆發神經外科醫師疑似放任無照醫材廠商業務進入手術室執刀，且時間長達三年以上。對此，衛福部要求中榮於一週內提交報告，限期將於明（15）日屆滿。針對此爭議，台大醫院院長余忠仁今（14）日受訪時表示，台大醫院內設有嚴格的外部人員管理機制，類似情況在台大「絕對禁止，也不可能發生」。

中榮案限期報告明到期

根據媒體報導，台中榮總神經外科醫師長期讓不具醫護執照的廠商業務進入手術房為病患執刀。衛福部長石崇良對此表示，醫學中心若發生此類「密醫」行為是「非常不應該且太不可思議」，除要求院方一週內提出報告釐清責任外，也強調若管理機制出現重大紕漏，不排除要求醫院重新進行評鑑。

廣告 廣告

目前台中市衛生局已完成實地稽查，相關情資已移請台中地檢署偵辦。衛福部醫事司則證實，截至目前尚未接獲中榮的初步報告，最後限期為明日。

台大醫院管理機制：事前申請、全程登記、嚴禁動手

對此，余忠仁說，他在事發後立刻詢問院內神經外科、骨科等常接觸新型醫材的科別主管。他強調，手術室屬於維持無菌環境的特殊場域，流程規劃與人力配置皆需經過專業設計，外部人員若未在醫院接受訓練且無明確職務界定，進出手術室必須受到特別管理。

余忠仁說明，台大醫院的管理規定已行之多年，外部人員進入必須事先申請，經過科部核准，進出也必須詳實留下進出手術室的時間紀錄，最後，醫材廠商在手術全程「絕對不得動手」，更嚴禁接觸病患。

廠商僅限技術諮詢

隨醫療科技日新月異，新型手術器械（如骨科人工關節、神經外科耗材等）五花八門，最熟悉產品特性的往往是廠商。余忠仁也說，醫院導入新器械時雖會提供教育訓練，但在實際操作初期，對器械熟悉的廠商在旁輔導已成業界常態。

然而，余忠仁明確界定，廠商的角色僅止於「在旁確認器材狀況」，真正的臨床醫療行為、接觸病人，必須由院方的醫師與護理師執行。他強調，部分醫院可能因人力缺乏而讓廠商協助，但在台大醫院這被視為紅線，「廠商執刀」是絕對無法被接受的違規行為。

落實專業分權 守護病患手術安全

余忠仁強調，雖然新型醫材需要廠商的技術支持，但管理制度必須走在技術之前。台大醫院透過嚴謹的登記制度與明確的職責劃分，確保手術室內的每一項醫療行為都由專業持證人員執行。