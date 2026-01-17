中榮才說醫材商沒執刀…竟有畫面流出 石崇良說重話：不排除重啟外部調查

台中榮總疑似讓廠商進手術室執刀的畫面流出，石崇良強調絕對不允許，不排除重啟調查。李政龍攝



台中榮總神經外科醫師傳出讓無照的廠商進手術室開刀，院方交給衛福部的報告強調絕無此事，昨晚卻流出疑似廠商執刀的畫面。衛福部長石崇良今天（1/17）強調，密醫行為絕不允許，不排除重啟外部調查。

台中榮總神經外科3位知名醫師遭爆料，長期放任無照醫材廠商進手術房替病患開刀，3人分別是科主任楊孟寅、科主任鄭文郁以及醫師廖致翔。中榮15日提交給衛福部的報告中坦承廠商有進手術室，但沒有執行醫療行為，將3名醫師各記1次申誡處分，且要求未來廠商要進手術室，必須向院長層級報告。

然而，昨晚卻有媒體流出一段2023年在中榮手術室拍攝的影片，可清楚看到原本應該負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」醫療器材廠商人員開刀。

衛福部長石崇良今天出席黃達夫教授新書發表會，接受媒體採訪時強調，「絕對不允許非醫事人員執行醫療業務，這是絕對、絕對不允許的。」已請醫事司就相關影片重新查明，並會同地方衛生局成立專案小組，到醫院實地調查。

石崇良強調，手術是醫療行為核心業務，關係到病患生命安全，一定要由醫師親自執行，不可以委由其他人，特別是沒有執照的非醫事人員，這涉及密醫行為。如果確認中榮所提調查報告有所缺漏，不排除重啟外部調查。

醫事司曾表示，無照廠商開刀就是密醫，依據《醫師法》可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金；醫療機構若管理疏失，可依《醫療法》開罰5萬元以上、50萬元以下罰鍰，同時還可看違反規定科別或服務項目，可處1個月以上、1年以下停業處分，最重可廢止開業執照。

