中榮放廠商進手術室 市府：查核內控機制釐清責任

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中榮總3名醫師違反規定放任廠商進手術室均遭申誡1次，台中市衛生局今天表示，院方雖已進行內部懲處，仍將就醫療院所整體管理及內控機制進行查核，以釐清相關管理責任。

台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，台中市衛生局於獲報後即已依權責啟動行政調查程序，並就疑涉密醫相關情事移送台中地檢署偵辦，檢方在8日依醫師法分「他」字案交由檢察官調查釐清。

中榮調查報告昨天傍晚送達衛生福利部，其中坦承共3名醫師讓廠商進手術室卻未報備，但強調都沒有執行醫療行為，通通「申誡1次」。

衛福部醫事司長劉越萍今天告訴媒體，已發文給中市衛生局，要求在2週內完成行政調查，完備行政程序，除確認報告部分是否屬實，後續並由衛生局進行懲處。可依醫療法中有關醫院管理的問題，開罰新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

院內規定廠商若要進入手術室，應符合相關規範。劉越萍指出，尤其是進入管制區一定要報備，但這3名醫師都沒做到，除了各別記申誡1次外，院方提出的改善措施，包括把報備層級從科部主任拉到院長。

台中市衛生局對此回應表示，中榮雖已進行內部懲處，衛生局仍將就醫療院所整體管理及內控機制依法進行查核，以釐清相關管理責任。

衛生局強調，將依衛生福利部指示配合辦理行政調查作業，並於期限內完成調查結果彙整並陳報衛福部，持續依法把關醫療行為，維護民眾就醫安全與醫療秩序。（編輯：龍柏安）1150116