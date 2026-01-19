中榮放「無照廠商開刀」爆新影片 石崇良重話：專案小組嚴查嚴辦！ 81

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總遭爆有醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進手術室操刀，院方提交給衛福部的內部調查報 告強調沒有操刀，僅各記申誡一次，沒想到又有新影片流出打臉，在院方改口緊急讓三位涉案醫師停止手術業務之後，衛福部部長石崇良今（19）日表示，這對這一起案子一定嚴查、嚴辦，衛福部會盡快成立專案小組調查，另外，也會訂定開刀房相關指引，未來納入醫院評鑑。

台中榮總原本在1月15日提交給衛福部的內部調查報告，堅稱三名醫師僅是違反規定，在未完整報備登錄的情況之下，放廠商進入手術室，但廠商沒有執行醫療行為，沒想到案件在一段2023年7月手術新影片流出之後，再度盤翻。

台中榮總昨召開緊急院部會議決議，強調因影片高度懷疑廠商執刀，院方會全力配合衞福部、台中市衞生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

石崇良上午在立法院接受媒體採訪時，他表示，新流出影片看到確實疑似有醫師以外的人士直接執行手術，已經嚴重違反醫療法規，衛生局會將案子移送檢調；另外，衛福部也會盡快組成專案小組進行調查。

石崇良表示，因為院方一開始的初步報告是說「廠商沒有涉入醫療行為」，和新流出影片有出入，這個案子一定會嚴查、嚴辦，待該案件釐清之後，衛福部也會訂定相關指引，未來並納入醫院評鑑。

石崇良強調，指引目前已由醫事司召集相關專家討論，研議如何因應實務上的需要，同時又可以確保病人安全，希望可以在今年7月前上路。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

