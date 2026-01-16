中榮案3醫師全認違規 院方各記申誡一次

針對台中榮民總醫院3名神經外科醫師涉嫌讓醫材廠商進入手術室的爭議，衛福部醫事司司長劉越萍今（16）日說明最新進度。台中榮總已於昨（15）日下班前的最後期限內將內部調查報告送交衛福部，報告內容坦承被指涉的3名醫師皆有違規行為，院方已對這3名醫師各記申誡一次。

劉越萍表示，中榮2005年即設有手術室的內部規範，但這些醫師未依照院方規範，在未經登記報備的情況下私自讓廠商進入手術室。雖然院方在報告中強調廠商僅是進入管制區而並未執行任何醫療行為，但仍屬違反既有的標準作業程序。

醫事司稱醫師為資優生視申誡為丟臉處分

申誡一次處分是否過輕，劉越萍表示，醫師在社會結構中多被視為資優生，對專業名譽極為看重，因此被記申誡對醫師特別是科部主管而言，是非常丟臉且影響甚深的事情。

不過，劉越萍也強調，目前報告內容僅為院方單方面說法，衛福部已經同步發文給地方衛生局，要求展開為期2週的行政調查，預計在1月底或2月初完成。調查重點將放在釐清這三名醫師在手術室內的實際行為，確認是否真的如報告所述並未涉及代刀，並由衛生局依據行政法權責決定後續對機構或個人的懲處。

中榮未來廠商進管制區須由院長親自核可

為了防堵管理漏洞並重建社會信心，台中榮總在報告中也提出了具體的改革方案。劉越萍說，過去醫材廠商若需進入手術室提供技術指導，通常僅需由科部主任核准即可，但此次事件顯示出權力過於集中且缺乏監督的問題。因此院方決定將核准層級大幅提升，未來所有廠商人員若要進入手術室等醫療管制區域，一律必須向院長室報備並取得院長本人的核可。透過提高管理層級，院方希望能嚴格把關人員進出，確保所有非醫事人員的行動皆在院方的完全掌握與監管之下。

衛福部將於過年前實地輔導訪查

除了地方衛生局的行政調查外，衛福部也計畫在農曆春節前對台中榮總進行評鑑追蹤輔導訪查。劉越萍指出，醫事司已請醫策會盡速辦理相關程序，屆時將由中央會同專家實地走訪醫院，確認院方提出的改革流程是否真的能打到痛點。這次的訪查結果將成為未來制定全國手術室管理指引的重要依據，衛福部計畫在看完現場實際運作情況後，邀請專家討論並彙整出全台灣醫院一體適用的規範，讓廠商在手術室內的身分識別、可進入區域以及行為界線都能有法可循，避免類似的管理疏漏再度發生。