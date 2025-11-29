中榮歲末送暖到西湖 高規格義診 守護鄉親健康

臺中榮總歲末送暖到客庄野戰級規格義診守護苗栗縣西湖鄉親健康。（記者江乾松攝）

▲臺中榮總歲末送暖到客庄野戰級規格義診守護苗栗縣西湖鄉親健康。（記者江乾松攝）

臺中榮總繼去年到苗縣獅潭義診之後，由院長傅雲慶領軍有八十名成員組成的醫療團隊二十九日再度到苗縣西湖鄉體育館提供三六二人次高規格醫療水準的義診服務。苗栗縣副縣長邱俐俐頒發獎座感謝中榮把醫學中心的醫療服務帶進偏鄉，無疑是鄉親一大福音，期待中榮與部立苗栗醫院簽署合作方案的同時，這些「人間菩薩」繼續「偏愛」偏鄉，讓鄉親和都會地區一樣享有野戰級高品質醫療服務。

廣告 廣告

臺中榮總為配合這項「愛在客庄」義診服務，昨天就調派人力布置診間、藥局和相關設備，堪稱麻雀雖小五臟俱全；看診時間自昨天上午八時至下午二時三十分，門診科別包括心臟內科、新陳代謝科、骨科、耳鼻喉科、眼科、家醫科、胃腸肝膽科及皮膚科，另提供心電圖、甲狀腺、腹部及心臟超音波檢查，同時配備中華電信行動基地台啟動 5G 遠距醫療會診，將現場影像即時傳回院內的遠距醫療中心，由專科醫師跨區會診。

義診醫療團隊由中榮院長傅雲慶、副院長周元華等人領軍，有各科主任、醫師和學士後醫學系團隊共八十人，其中有不少幹部與苗栗有特別深厚的緣份，除副縣長邱俐俐率同衛生局長楊文志及科長、主任多人出席之外，議長李文斌、前縣長劉政鴻及選區縣議員等地方各界，也聯袂到場慰勞醫療團隊及志工，感謝中榮在歲末寒冬為西湖鄉親帶來無限溫馨的醫療服務；邱俐俐也嘗試使用遠端設備與醫院的皮膚科陳怡如打招呼，體驗尖端科技設備的便利。

副縣長邱俐俐另在衛生局長楊文志陪同下，關心現場等候看診的鄉親，直說這是鄉親莫大的福氣，要好好把握機會為自己的健康把關，隨後頒贈「博愛濟群」感謝狀，感謝中榮與中興大學提供優質醫療照護。邱俐俐表示，醫療團隊犧牲假期到西湖為民眾看診，是對偏鄉的偏愛；她這兩天才去健檢，能體會民眾平日就醫要請假、花時間和金錢等候就醫的狀況，期待如此高品質的醫療服務，未來能化偶然為日常。

邱俐俐另預告，衛福部苗栗醫院將在十二月初和臺中榮總簽訂合作備忘錄（MOU），期盼透過MOU的簽訂能密切合作並盡快落地實現，大幅提高苗栗醫療品質。

臺中榮總院長傅雲慶一早處理完院務後也趕至義診現場，並為居民看診。傅雲慶指出，臺中榮總將最優質、最先進的醫療服務帶入社區，是院方應盡的社會責任，也感謝苗栗縣政府的全力支持。中榮辦理義診服務多年，下鄉提供的診療、檢查、藥品和數位技術、設備配置都是醫學中心等級，彰顯中榮即使在院外、異地也能提供民眾高品質醫療服務。

另外，義診亦兼具醫學教育使命，由四位資深主任級醫師帶領中興大學學士後醫學系十位學生隨隊前往觀摩；同時在西湖鄉衛生所協助下，走訪行動不便及高齡者家中進行居家訪視，實地了解在地健康需求與就醫不便之處，讓未來醫者在第一線體會醫療使命與人文關懷的核心精神。

台中榮總副院長周元華也表示，義診除了為偏鄉帶來醫療服務，此次義診更是野戰醫院的規模等級，響應政府對社會、醫療韌性的期待，中榮在很短時間在西湖建立醫療站，強化醫院的動員，展現中榮建立野戰醫院的動員能力。

西湖鄉的邱女士與妹妹陪同母親看診，她自己雙手皮膚一到冬天就奇癢難受，忍不住一直抓到破皮見血還止不住癢，以往到綜合醫院看專科要花半天時間，昨天走路就到，實在很方便，透過皮膚科醫師以遠端連線囑咐她諸多生活注意事項，感受到醫師滿滿的貼心。她的妹妹則有腸胃困擾，媽媽則心臟不適、膝蓋及肩膀疼痛，看診檢查後都很安心。